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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس لبنان: انتهاك الطائرات الإسرائيلية لأجوائنا يستوجب تحرك الأمم المتحدة

ميشال عون
ميشال عون

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الجمعة، أن انتهاك طائرات الاحتلال الإسرائيلية الأجواء اللبنانية يستوجب ردا وتحركا من الأمم المتحدة.

وقال عون خلال لقاء مع  المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا رونيسكا، إن "اختراق الطائرات الإسرائيلية ليل أمس للأجواء اللبنانية، انتهاك جديد للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، ما يستوجب تحركا سريعا للأمم المتحدة لضمان عدم تكراره ووضع حد له".

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، اليوم الجمعة، وزيرة الخارجية زينة عقر، الإيعاز لمندوبة لبنان في الأمم المتحدة لتقديم شكوى ضد إسرائيل، التي قصفت مجددا سوريا من الأجواء اللبنانية.

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وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أن دياب طلب من وزيرة الخارجية بالتكليف، زينة عكر، الإيعاز لمندوبة لبنان في الأمم المتحدة "تقديم شكوى عاجلة ضد العدو الإسرائيلي الذي انتهك السيادة اللبنانية وعرض سلامة الطيران المدني للخطر وهدّد حياة الركاب المدنيين، اللبنانيين والأجانب، للخطر بشكل مباشر".

وأضافت: "أكد الرئيس دياب أن استمرار العدو الإسرائيلي بانتهاك سيادة لبنان يشكل تهديدا مباشرا للقرار الأممي 1701، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلي واتخاذ الإجراءات التي تحفظ السيادة اللبنانية وتحمي القرار الدولي 1701".

الرئيس اللبناني عون طائرات الأجواء الأمم المتحدة إسرائيل لبنان

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