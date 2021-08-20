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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثاني الجمهورية للمكفوفين: اسمى لم يعلن في مؤتمر إعلان النتيجة

سهيلة فتحي ثاني الجمهورية
سهيلة فتحي ثاني الجمهورية في الثانوية العامة للمكفوفين

قالت سهيلة فتحي ثاني الجمهورية في الثانوية العامة للمكفوفين، إن اسمها لم يعلن في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للإعلان عن أوائل الثانوية العامة، موضحة أن أهلها طلبوا منها الذهاب إلى أي «سايبر» لمعرفة النتيجة.


وأضافت فتحي خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «لما شفت الدرجة فرحت وكل اليبت فرح وكان أجمل يوم في حياتي، وقلبي كان حاسس دايما إني هبقى من الأوائل حتى قبل السنة ما تبدأ». 


وتابعت ثاني الجمهورية في الثانوية العامة للمكفوفين، أنها دائما ما تحصل على المركز الأول منذ أن كانت في المرحلة الإعدادية: «المذاكرة أكتر حاجة بعملها، ومعنديش اهتمامات كتير»، لافتةً إلى أن وزارة الشباب والرياضة كرمتها من قبل، حيث حصلت على الميدالية الفضية في إلقاء الشعر، كما كرمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إحدى مسابقات تحدي الإعاقة وحصلت على الميدالية الذهبية، وكرمها مستقبل حزب مستقبل وطن أيضا. 


وأوضحت: «عندي روح المنافسة وبحب دايما أكون أفضل حد في المكان اللي أنا فيه»، مشيرةً إلى أنها تتمنى أن تكرم من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير التربية والتعليم مع الطلاب الأوائل، والالتحاق بكلية الألسن وأن تتعلم البرمجة وأن تمتلك مركزا لمنح الكورسات، بالإضافة إلى إتمام حفظ القرآن الكريم.
 

 

ثاني الجمهورية الثانوية العامة للمكفوفين الثانوية العامة طارق شوقي وزير التربية اوائل الثانوية العامة

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