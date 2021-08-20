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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحة تكشف الهدف من مبادرة التبرع بـ البلازما

البلازما
البلازما

قالت الدكتورة مروة محسن مدير إدارة الجودة بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما بوزارة الصحة والسكان، إنه يجب زيادة وعي المواطنين بشأن أهمية الإقبال على التبرع ببلازما الدم، لافتة إلى أن البلازما هو عبارة عن سائل شفاف يميل إلى الاصفرار يكون 55% من حجم الدم في الجسم، ويعتبر الماء 90% منه، والبقية عبارة عن بروتينات وعوامل تجلط وأجسام مضادة.


وأضافت محسن خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى،  من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «الهدف من المبادرة الرئاسية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما هو تجميع البلازما كمحور أساسي ورئيسي، حيث يجرى تصنيعها وتدخل في صناعة أدوية تعالج أمراض كثيرة». 


وتابعت مدير إدارة الجودة بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما بوزارة الصحة والسكان، أنه يجرى استخدام الألبومين من البلازما لعلاج مرضى الكبد والكلى والحروق والأورام، كما يجرى استخراج عوامل التجلط يعتمد عليها مريض الهيموفيليا طيلة فترات حياته وإلا فإنه سيصاب بإعاقة. 


وأردفت، أنه يتم استخراج أجسام مضادة من البلازما وتعالج أمراض الأعصاب ونقص المناعة، ومختلف الأمراض المناعية، حيث كانت تعتمد مصر على استيراد هذه الأدوية، لكن المشروع القومي يستهدف صناعة المشتقات الدوائية في مصر لإتاحتها للمريض. 


وأوضحت، أن التبرع بالبلازما عملية بسيطة، فيجب التأكد طبيا من أن يكون المريض لائقا للتبرع، وفقا لمعايير محلية وعالمية، منها ان يتراوح السن ما بين 18 و60 سنة، وأن يتخطى وزنه 50 كم، وألا يعاني المتبرع من أي أمراض مزمنة في القلب أو الكلى أو الصدر، وألا يخضع لعمليات جراحية في أخر 4 شهور، ولا يستخدم أدوية معينة تمنع تبرعه، وبعد ذلك وتستغرق عملية الفصل من 45 دقيقة إلى ساعة، وهي عملية آمنة تماما.
 

 

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