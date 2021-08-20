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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق القبول بالجامعات 2021.. انطلاق تنسيق المرحلة الأولى خلال ساعات

معامل تنسيق
معامل تنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة اعتباراً من السبت الموافق 21/8/2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 25/8/2021وذلك وفقا للحد الأدنى لعلمى رياضة من 80% و الحد الادنى لعلمى علوم من 88،4% و الحد الادنى للأدبى 65%.

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني:

القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت"التنسيق الالكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع .

سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية و وزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.

 

سيتم تقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

 

وأشارت الوزارة أنه في ضوء الجهود المتواصلة من القيادة السياسية ورؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي فقد تم إنشاء كليات جديدة يتم القبول بها خلال تنسيق هذا العام 2021 بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

 

 

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