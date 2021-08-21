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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

دراسة : السيارة الكهربائية ستكون أرخص من العادية خلال 7 سنوات

دراسة: السيارة الكهربائية
دراسة: السيارة الكهربائية ستكون أرخص من العادية خلال 7 سنوات

نشرت شركة LV= General Insurance المتخصصة في التأمين، تقرير تزعم فيه أن امتلاك السيارات الكهربائية سيكون أوفر وأرخص من امتلاك سيارة بمحرك بنزين أو ديزل خلال الـ 7 سنوات القادمة.

وفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقدم الطرازات المشهورة التي تعمل بالبطاريات تكاليف تشغيل سنوية أقل من مثيلاتها التي تعمل بالبنزين أو الديزل وبذلك تعوض مبالغ الأقساط التي يدفعها السائق لشرائها.

تأخذ الدراسة بعين الاعتبار التكلفة الإجمالية لسعر الشراء والضرائب والتأمين والوقود وتكاليف الصيانة لتسع مركبات كهربائية مختلفة، مقارنة بالموديلات المنافسة ذات المحركات التي تعمل بالوقود الأحفوري.

وقال "أليكس بورجينس"، رئيس قسم التأمين على السيارات في LV = General Insurance: "من خلال هذه المؤشرات الجديدة لتكلفة السيارات الكهربائية، نحاول أن نساعد المستهلك بأكثر الطرق شمولاً، لاتخاذ قراره سواء بشراء سيارة بنزين أو كهرباء، وتوضيح التكاليف في كل حالة، في حين أن شراء سيارة كهربائية قد يبدو مخيفًا للبعض لأنها أغلى، لكن إذا نظرت للتكاليف الشهرية، ثم تكاليف التشغيل والصيانة الدورية المنخفضة التكاليف، ستدرك أنك ستوفر الكثير خلال فترة الملكية".

فيما قال الدكتور إيوان ماك تورك خبير الكيمياء الكهربائية للبطاريات، من شركة Plug Life لايف للاستشارات المشاركة في الدراسة "الخبر السار هو أن تكلفة السيارات الكهربائية الجديدة آخذة في الانخفاض وستكون مع الوقت بنفس أسعار السيارة الديزل والبنزين.

إلا أن السيارة الكهربائية تمتاز عن مثيلاتها بمحرك أقوى، يمكنك تشغيلها لآلاف الأميال وأطول كثيرا من سيارات البنزين ولا تحتاج سوى شحنة واحدة.

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