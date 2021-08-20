الجنرال يعتذر عن وصف جمهور الأهلي بـ«البلهاء».. وأون سبورت توقفه لنهاية الموسم

لعنة الشياطين الحمر تصيب مدحت شلبي

«لسانك حصانك، إن صنته صانك».. مقولة شعبية توارثتها الأجيال تدعو إلى التدقيق في الألفاظ التي يتفوه بها البعض، والكف عن الثرثرة لأن كثرة الكلام يكثر معها الخطأ، وتحديدا في مجال الإعلام، وهذا ما حدث مؤخرا مع الإعلامي الرياضي مدحت شلبي وجمهور الشياطين الحمر، بعدما تحدث عن قضية التفويت، وأثار غضب جماهير القلعة الحمراء، في ظل احتدام المنافسة على لقب بطولة الدوري العام لموسم 2020-2021.

جنرال الإعلام يصف جماهير الأهلي بـ«البلهاء»

هاجم الإعلامي مدحت شلبي، جماهير النادي الأهلي، وبعض الإعلاميين، بسبب اتهامهم للنادي الإسماعيلي بتفويت مباراة الزمالك، التي جمعت الفريقين السبت الماضي، ضمن مباريات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الممتاز، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.

مدحت شلبي

وقال مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية: «بمناسبة الجدل المثار في الأيام الماضية، بشأن تفويت الإسماعيلي مباراة الزمالك، فهذا كلام ساذج لا يصدر إلا من سذج وبلهاء»، مضيفا: «أنا عايز أسأل "البلهاء" كيف سيحدث التفويت؟ هل إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي سيدخل غرفة الملابس يطلب من لاعبيه الخسارة أمام الزمالك!».

وواصل: «همشي مع البلهاء والسفهاء، لو إيهاب جلال، طلب من لاعبيه تفويت المباراة، من الممكن أن يحدث خلاف مع أحد اللاعبين لأي سبب، ويسرب اللاعب تلك المعلومة لوسائل الإعلام، يبقى مستحيل أن يطلب المدير الفني من اللاعبين تفويت المباراة، إيهاب جلال، مش "أبله"، لكي يفعل ذلك».

وتابع، «هناك تصور آخر أن يتواصل حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك مع إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلي، يطلب منه تفويت المباراة، فيوافق رئيس الإسماعيلي ويطلب من المدير الفني خسارة المباراة!.. إيه البلاهة والسذاجة اللي احنا فيها دي، هل هناك تصور آخر لكي ينزل الفريق لخسارة المباراة؟، لا أقف عند أحاديث السوشيال ميديا، لأنه عالم افتراضى، لكن أقف عند كلام الإعلاميين والصحفيين ونجوم الكرة، وهقولهم «كفاكم بلاهة وساذجة، ولا تمشوا وراء السوشيال ميديا».

شلبي يتراجع ويعتذر: «كلام أنا مقولتوش»

بمجرد أن شعر شلبي بالخطأ الذي وقع فيه، وأنه هاجم جمهور كبير، بدأ في شن هجوم مضاد، خرج مدحت شلبي متحدثا عبر «فيس بوك» وقال: «لم أوجه كلامي إلى جماهير الأهلي أو الزمالك أو أي نادٍ، لكنني أوجه حديثي لكل منصة إعلامية تتحدث في قضية التفويت»، مضيفا: «أنا إعلامي وعارف بقول إيه كويس، ومستحيل أطلع أهاجم أي جماهير؛ لأني كده أبقى مش إعلامي ولسه جديد».

وتابع شلبي: «ما حدث مجرد خطأ في أحد الأخبار، وكتبوا تعليقا على الفيديو خاطئ، وكلام أنا مقولتوش، أعتذر لجماهير الأهلي، وبقولكم جماهير مصر والأهلي على رأسي».

جمهور الأهلي

جماهير القلعة الحمراء: الجنرال اعتاد على مهاجمة الأهلي

من جانبها شنت جماهير القلعة الحمراء، هجوما حادا على الإعلامي مدحت شلبي، وأتهموه بأنه دائم الهجوم على الأهلي، وآخرها الهجوم على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، بعد تصريحه بأن الأهلي لن يلعب سوى ثلاث مباريات فقط، في غياب لاعبي الأهلي مع المنتخب الأولمبي، وأيضًا رفضه نقل مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري، للإسكندرية بدلاً من القاهرة، وهنا قال شلبي: «هناك تصريحات من مسئولين في الأندية تؤجج الفتن، وتشغل الصراعات، على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، مضيفا: «سيد عبد الحفيظ، أعلن أن فريق الأهلي، لن يخوض إلا ثلاث مباريات فقط، بدون لاعبيه الدوليين، المتواجدين مع المنتخب الأولمبي في طوكيو 2020، رغم أن ما قاله مدير الكرة متفق عليه من قبل مع اتحاد الكرة من قبل ذهاب المنتخب للمشاركة في الأولمبياد، ولا جديد فيما يقوله، فلماذا تطلب هذا في الإعلام الآن رغم أنه متفق عليه، هل حتى يقوم بإبراز دوره، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟».

سيد عبد الحفيظ

وتابع شلبي: «تصريحات سيد عبد الحفيظ، بالهجوم لنقل مباراة الزمالك من ستاد القاهرة إلى الإسكندرية، لم تكن موفقة، لاسيما أنه يعلم أن ستاد القاهرة به إصلاحات»، مشيرًا إلى أن مثل هذه التصريحات تؤدي إلى «خناقة» بين جماهير الأهلي والزمالك على مواقع السوشيال ميديا.

وكانت بعض جماهير الأهلي، قد وجهت الاتهامات إلى نادي الإسماعيلي، بتفويت مباراته ضد الزمالك، ما أغضب مسئولي الدراويش الذين ردوا بقوة وأكدوا أن هذا المصطلح ليس في قاموسهم على مر التاريخ.

وتشتعل المنافسة بين قطبي الكرة المصرية على لقب مسابقة الدوري لهذا الموسم، حيث يتصدر نادي الزمالك جدول الترتيب حتى الآن، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه النادي الأهلي صاحب المركز الثاني، مع تبقي 3 مباريات لكل منهما، ويلعب الأهلي اليوم مع النادي المصري، في حين يلاقي الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا.

بيان قنوات أون تايم سبورتس

قنوات «أون تايم سبورتس»: إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم

من جانبها، قررت إدارة قنوات أون تايم سبورتس، وقف ظهور الإعلامي مدحت شلبي، الذي يقدم برنامج «مساء اون تايم سبورتس» علي قناة اون تايم سبورتس 2 حتى نهاية الموسم، حيث جاء في بيانها أن ذلك يأتي انطلاقا من السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف، ومحتوى يتماشى مع ميثاق الشرف الإعلامي، وترسيخا لمبدأ احترام كافة أطياف جماهير كرة القدم المصرية.