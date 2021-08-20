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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"أصحاب السعادة" إصدار جديد يحكي سيرة 32 فنانا وفنانة

صدى البلد

صدر عن دار سما للنشر والتوزيع حديثا، كتابا جديدا تحت عنوان "أصحاب السعادة" للناقد أشرف بيدس.

 

يقع الكتاب في 350 صفحة من القطع المتوسط، يحكي سيرة 32 فنانا وفنانة في مجال الغناء والتمثيل والإخراج، ويرصد أهم محطاتهم السينمائية, وكذلك مشوارهم الفني, ويطوف الكتاب علي نشأتهم, مثل: عزيز عثمان، فريد الأطرش، عبد الغني السيد, عبدالعزيز محمود، محمد قنديل، سعاد مكاوي، حورية حسن, كارم محمود, محمد رشدي, عمر الجيزاوي، محمد طه, شادية, محمد فوزي, عبد المنعم إبراهيم، زهرة العلي, فايزة أحمد، وردة, نجاة, وحيد سيف، كاريمان، عباس كامل، بالإضافة إلى ماجدة ونادية لطفي ومحمود يس وأحمد زكي والعديد من الفنانين الذين يتم التعرض لمسيرتهم لأول مرة وكثيرا منهم لم يأخذ حقه في الاحتفاء والتكريم.

 

يبرز الكتاب دور هؤلاء الفنانين في الحياة الفنية من خلال إسهاماتهم وإنتاجهم الفني.

 

 أشرف بيدس صدر له من قبل 8 كتب وهي: شارلي شابلن، مارلين مونرو، عادل إمام، أبيض وأسود، مدام أستيكة، كليوباترا وأخواتها، يوميات وطن محاصر، حكايات العشاق. وتحت الطبع ديوان "ملكة مزرعة البطاطس", و"سينما في الوجدان" جزأين, الذي يرصد حكاية أهم مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية, من "العزيمة" وحتي "الزوجة 13".

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دار سما تنشر رواية "نادي المحبين".. كيف أخفق الجميع ونجى الوطن

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قبلة حياة لدور النشر .. دار سما تتحدث عن نجاح معرض الكتاب

يهدف الكتاب إلى الاحتفاء بهذا الجيل العظيم من الفنانين.

دار سما دار سما للنشر والتوزيع دار سما للنشر

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