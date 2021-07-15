قبلة حياة لدور النشر .. دار سما تتحدث عن نجاح معرض الكتاب

حقق معرض الكتاب نجاحا كبيرا أبهر الزوار والعالم بعد إقامته وسط تحديات كبيرة و ظروف فيروس كورونا و لكن الاجراءات التي تم اتباعها ادت الي كسر حاجز الخوف لدي الزوار واصبح اول معرض في العالم يزوره اكثر من مليون شخص منذ بدء فيروس كورونا.

يقول محمد عبد المنعم المدير السئول عن دار سما للنشر و التوزيع إن القرار كان مغامرة كبيرة و تحدي كبير ولكنه جاء في محله و كل دورالنشر كانت تحتاج الي تلك الدورة وكان قرار صائب و برغم الظروف الراهنة التي تعوق المعرض من درجات الحرارة المرتفعة و امتحانات الطلاب الا انه كان لابد من اقامته و كان بمثابة قبلة حياة لكل الناشرين حتي اذا لم يحقق النجاح المطلوب ولكن كان لابد من اقامته.





ويوضح ان المعرض فاق التوقع و تم كسر حاجز الخوف لدي الزوار بفضل دكتور هيثم الحج رئيس الهيئة العامة للكتاب و دكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فيؤكد ان المعرض ذات روح المعرض المعروفة دون اي تغيير على الرغم من انه دورة استثنائية ولم يشعر الموجودين فيه بالقيود الاستثنائية و راهن كل المشاركين فيه على نجاحه.





ويوكد ان المعرض حقق نجاح كبير جدا في ظل ظروفه المحيطه و لكن المبيعات ليست مثل كل عام و لكن نجاح المعرض اهم من نسبة مبيعات دور النشر.





ويضيف قائلا ان الدار تشارك ب٤٥ إصدارا جديدا في مجالات مختلفة من سياسة و علم نفس و تاريخ و كتب دينية و روايات و حققت مجموعة احمد يونس مبيعات كبيرة و شكاوي محرمة و بصمات خادعة و ايست و شبكة العنكبوت و عذرا و نسختك الافضل و ادارة الغضب و وجه واحد عبدالفتاح السيسي و قصة حياة المقدم محمد مبروك.

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