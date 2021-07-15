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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نجاح كبير للمعرض و جرعة أمل.. دار ملهمون تشكر معرض الكتاب في دورته الـ 52

صدى البلد

أقيم معرض الكتاب هذا العام في ظل ظروف استثنائية و تحديات كبيرة بسبب وجود فيروس كورونا بالإضافة إلى اقتراب عيد الأضحى المبارك و امتحانات طلاب الثانوية العامة مما ادي الي قلق كبير لدور النشر من المعرض و نجاحه.

 

يقول محمد قنديل مسئول دار ملهمون للنشر و التوزيع ان المعرض حقق نجاح كبير وتحدي قاموا بمواجهته واحيوا دور النشر فتوقفوا لمدة عام ونصف مما تسبب في ضرر كبير لكثير من الاسر و لكن المعرض احيي الثقافة من جديد واعطي جرعة امل  دور النشر و الكتاب.


 

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ويوضح ان دور النشر لم تحقق مبيعات مثل كل عام بحكم الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا بالإضافة إلى وجود امتحانات ثانوية عامة و أوقات مصايف للكثير من الأسر.


 

وتشارك دار ملهمون ب ٨٥ إصدارا جديدا حقق إقبالا كبيرا بسبب الأعمال الجديدة التي جذبت شريحة كبيرة من القراء في مصر.

 

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