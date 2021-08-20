إحباط محاولتي تهريب قطع أثرية وكمية من الحشيش والأستروكس بقرية البضائع|صور

تمكن رجال الجمارك بالاداره العامه للطرود البريدية برئاسة محمد محمود مدير عام جمارك الطرود البريدية بالقاهرة من ضبط محاولتى تهريب عدد من القطع الأثرية وكمية من مخدر الحشيش والإستروكس بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنه 1960وقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاتة والقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 والذي ينص علي منع تداول وبيع المقتنيات التراثيه والثقافية بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية المصدرة بجمرك جمرك DHL بالقاهرة برئاسة الدكتورة فريدة اشتبه ايهاب عامر صلاح مأمور الحركة فى مشمول بوليصة كلية رقم 15509571998 بيان جمركي رقم 35430 لسنة2021 والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن طرد اوانى وصوانى وأباريق مصدرة إلى الأردن بوزن١٩.٦ كيلو جرام .

وبالعرض على الدكتورة فريده سليم مدير الجمرك قررت تشكيل لجنة للمعاينة من إيهاب أحمد محمد مدير الحركه وإيهاب عامر صلاح مأمور الحركة فتبين وجود 31 قطعة عبارة عن أوانى وصوانى وأباريق ودلايات قديمة يشتبه فى أثريتها .

وتم عرض المشمول على لجنه الاثار بقريه البضائع فأفادت بأن المشمول به عدد واحد بريق معدني و مكيال نحاسي يخضعان لقانون 117 لسنه 1983 وعدد 7 أكواب نحاسيه تخضع للقانون 114 لسنه 1973 و 8 دلايات يتم عرضها على سفارة المملكة العربية السعودية لإبداء الرأي فيها .

وفى المحاولة الثانية اشتبه وائل شعبان رمضان مأمور الحركه فى مشمول بوليصة الشحن رقم 6007168112 بيان جمركي الصادر رقم 40495 لسنة 2021 بعدد واحد طرد كرتونة ملابس بوزن قائم 2.3 كيلوجرام مصدرة للكويت .

وبالعرض على الدكتورة فريده سليم مدير جمرك قررت تشكيل لجنة للمعاينة من إيهاب أحمد محمد مدير الحركه ووائل شعبان رمضان مأمور الحركة فتبين وجود 2بنطلون رجالى و2 بنتاكور رجالى وتي شيرت بداخلهم 2 قطعه بنية اللون يشتبه ان تكون لمخدر الحشيش بوزن 65 جرام وكيس صغير به بودر اصفر اللون يشتبه ان يكون مخدر الاستروكس بوزن 4 جرام وكيس آخر به معجون اصفر اللون يشتبه ان يكون مخدر الاستروكس بوزن 4 جرام ايضا .

قرر محمد محمود مدير عام طرود البريد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط رقمى 43 لسنه 2021 وتم تحرير مضبوطات بمعرفه ايمان عامر ووائل شعبان رمضان.

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