الشاعر حمد البلوشي يهدي محمد بن زايد أغنية "بو ظبي"

طرح الشاعر الإماراتي حمد البلوشي أغنيته الجديدة بعنوان "بو ظبي" على منصات مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وانستجرام وفيس بوك وموقع الفيديوهات يوتيوب مهداة إلى محمد بن زايد رئيس الإمارات العرية المتحدة، والأغنية من ألحان التراث العربي تطوير سلطان الريسي أداء فرقة الفرسان.

وتقول كلمات أغنية الشاعر حمد البلوشي الإماراتي الكبير "من ضامته الايام // يزبن بوظبي، عز الله أن الي زبن فيها // سلم: في ضف من اسمه على أسم النبي، رجل التسامح - كوكب المجد - العلم.



الشاعر حمد البلوشي ولد في العام 1982 بإمارة أبوظبي، حيث نشأ وترعرع بين مدينتي العين وأبوظبي في عائلة فنية تضم العديد من الشعراء.



الشاعر حمد البلوشي، قدّم عددًا من الأعمال التي تعاون فيها مع مجموعة من الفنانين العرب، وفي العام الماضي، أهدى الشعب المصري قصيدة بعنوان «أم الدنيا»، كما تعاون مع الفنان الليبي رافع العكوكي بأغنية تحمل اسم «من ليبيا»، وأهدى أغنية «لبيك أبو خالد» لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد الإمارات.