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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يصعد لـ نهائي البطولة العربية لـ سيدات تنس الطاولة

صدى البلد

تأهل الفريق الأول لسيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي للمباراة النهائية من البطولة العربية للأندية والمقامة بالأردن خلال الفترة من 17 وحتى 23 أغسطس الجاري.

 

وصعد "المارد الأحمر" للنهائي عقب فوزه على نظيره المرأة القطري 3 - 0.

 

ومن المقرر، أن يلتقي الأهلي في النهائي مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين غاز الجنوب وعالي البحريني.

 

تضم قائمة فريق السيدات خلال البطولة كلا من: "نادين الدولتلي، ومروة هشام، ومريم هشام، وسارة عبد العزيز، وهنا جودة، وإليزابيتا سمارة".

ويقود جهاز تنس الطاولة أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه عادل شومان مدربًا عامًا لفريق السيدات، وأشرف صبحي، وأحمد عياد مدربين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبد الفتاح إداريين.

وعلى جانب اخر حقق الفريق الأول لتنس الطاولة «رجال بالنادي الأهلي» الفوز على الارثوذكسي الأردني 3-0، ضمن منافسات البطولة العربية للأندية التي تقام حاليًا في الأردن.


وجاء الفوز الذي حققه « تنس طاولة الأهلي» بمشاركة كل من عمر عصر ومحمد البيلي وخالد عصر.


وسيخوض « تنس طاولة الأهلي» المواجهة الثانية، في السادسة إلا ربع مساء اليوم أمام التضامن الكويتي.


فريق رجال « تنس طاولة الأهلي» حقق الفوز على نظيره البيشمركة العراقي بنتيجة 3-0، خلال المواجهة الأولي بدور المجموعات التي اقيمت الثلاثاء الماضي.

الأهلى سيدات تنس الطاولة لبطولة العربية مروة هشام مريم هشام هنا جودة

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