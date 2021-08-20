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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر و مواصفات بيجو 2008 موديل 2021 في مصر .. صور

سعر و مواصفات بيجو
سعر و مواصفات بيجو 2008 موديل 2021 في مصر

تنتمي النسخة بيجو 2008 موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، حيث تقدم داخل السوق المصري للسيارات عبر 3 فئات من التجهيزات، إلى جانب اطلالتها الخارجية و التي تحمل الكثير من المفاهيم العصرية، بالإضافة إلى عناصر الامن و السلامة و التقنيات المستخدمة داخل كل فئة.

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مواصفات السيارة بيجو 2008 موديل 2021

تأتي السيارة بيجو 2008 موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4300 مم، و بعرض يقدر بـ 1550 مم، مع مساحة تخزين خلفية تسع لـ 434 لتر، بالإضافة إلى مصابيح حادة المظهر مع شبكات متعددة المقاطع، و مصابيح ضباب اشبه بأنياب الأسد، و اقواس نصف دائرية تزين اعلى منطقة العجلات و التي تبدأ قياساتها من 16 بوصة، حيث دعمت بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي أنيق يجمع بين اللون الفضي و الأسود.

و دعمت السيارة بيجو 2008 موديل 2021 من الداخل بـ شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض المالتي ميديا وأنظمة الملاحة تدعم التطبيقات الحديثة، حيث يبلغ قياسها 7 بوصة، مع عجلة قيادة متعددة المقام، و قفل مركزي، و تجهيزات اخرى مثل زر إيقاف و تفعيل المحرك، و مكيف هواء أوتوماتيكي، و فرامل يد كهربائية، و مستشعرات حركة، بالإضافة إلى فتحة سقف بانوراما للفئة عالية التجهيز.

و تستمد السيارة بيجو 2008 موديل 2021 قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات 1200 سي سي "تيربو"، قادر على انتاج قوة 130 حصان، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكي السرعات من 6 نقلات، و بهذه القدرات الفنية تنطلق السيارة نقطة الاستعداد 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية قدرها 9.9 ثواني، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 5 لتر عندما تخوضو مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2021 في مصر 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ACTIVE 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 347,990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل ALLURE 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 384,990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل GT LINE 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 419,990 جنيه.

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