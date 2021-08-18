تتألق العلامات التجارية الفرنسية داخل الأسواق العربية، وخاصة داخل سوق السعودية الشهير الذي يضم كثيرا من فئات السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، وهي الأكثر طالبا لما توافره الشركات الفرنسية العريقة داخل طرازاتها، لذلك تأتي كافة طرازات الأسد الفرنسي بتقنيات حديثة وفخمة.

لذلك يطرح موقع " صدى البلد " الاخباري، أشهر 5 سيارات فرنسية فئة SUV موديل 2021 و 2022 في السعودية .

1 ـ بيجو 2008

دعمت سيارة بيجو 2008 موديل 2021 و2022 بخيارين من المحركات، الأول ثلاثي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 130 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 230 نيوتن/متر، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات، والثاني سعة 1600 سي سي، يولد قوة 145 حصان، عند 260 نيوتن . متر من عزم الدوران.

ضمت سيارة بيجو حزمة من وسائل الحماية و الأمان و تشمل، مثبت سرعة، و منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و مكابح ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، و خاصية متابعة ضغط الإطارات، و برنامج الثبات الالكتروني ESP.

أسعار بيجو 2008 موديل 2022 فى السعودية:

الفئة الأولى ACTIVEبسعر 69 ألف ريال.

الفئة الثانية ALLURE بسعر 75 ألف ريال.

الفئة الثالثة ALLURE TURBO بسعر85 ألف ريال.

الفئة الرابعة GT بسعر 91 ألف ريال.

2 ـ بيجو 3008

تأتي سيارة بيجو 3008 موديل2021 و 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، قوة 165 حصان وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة ذات 6 سرعات أوتوماتيك، وتعتمد السيارة بيجو على منظومة الجر الأمامي، و تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة في مدة زمنية 8.9 ثانية.

حملت سيارة بيجو 3008 نظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، ونظام تنبيه للسائق، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وإمكانية تثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية، ونظام مانع إدارة المحرك ايموبليزر، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وشاشة وسائط 8 بوصة، و مرآة ذاتية التعتيم، و حساسات ركن أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربية مزودة باستشعاريات التسخين.

أسعار بيجو 3008 موديل2021 و 2022 فى السعودية:

الفئة الأولى ACTIVE بسعر 87 ألف ريال.

الفئة الثانية ACTIVE بسعر 90 ألف ريال.

الفئة الثالثة ALLURE بسعر 99 ألف ريال.

الفئة الرابعة ALLURE بسعر 105 ألف ريال.

الفئة الخامسة GT LINE بسعر117 ألف ريال.

الفئة السادسة GT بسعر 123 ألف ريال.

3 ـ بيجو 5008

تتمتع سيارة بيجو 5008 موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، قوة 165 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي الأداء.

كما جاءت سيارة بيجو 5008 على مجموعة من التجهيزات والكماليات، ومن أبرزها حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، و جنوط رياضية بمقاس 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية بإضاءة نهارية LED، وحساسات مطر، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مزودة بإمكانية التحم بنقل السرعات.

أسعار بيجو 5008 موديل 2021 و 2022 فى السعودية:

الفئة الأولى ALLURE بسعر 125 ألف ريال.

الفئة الثانية ALLURE بسعر 125 ألف ريال.

الفئة الثالثة GT بسعر 141 ألف ريال.

الفئة الرابعة GT LINE بسعر141 ألف ريال.

4 ـ رينو داستر

تستمد رينو داستر موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سليندر، بسعة 2000 سي سي، قادر على انتاج قوة 140 حصان، مع 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع للعجلات الامامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء سداسي السرعات.

جاءت رينو داستر موديل 2021 بالعديد من وسائل الامن والسلامة ، منها فرامل ABS مانعة للانغلاق، و نظام التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل، و خاصية التوازن الالكتروني، مع برنامج تجاوز المنحدرات و المرتفعات، مرايات جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، كاميرا خلفية متصل بشاشة لعرض الوسائط المتعددة، برامج الملاحة للفئات الأعلى تجهيزًا، بالإضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

يبلغ سعر رينو داستر موديل 2021 في السعودية بـ 59 ألف ريال.

5 ـ رينو كوليوس

تأتي سيارة رينو كوليوس موديل 2021 بمحرك 4 سلندر، تبلغ سعة 2500 سي سي، والذي يولد قوة قصوى تصل إلى 170 حصان و233 نيوتن. متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

تتوفر سيارة رينو كوليوس بالعديد من أنظمة مساعدة السائق، مثل نظام منع انغلاق المكابح، ونظام تحذير من النقاط العمياء وإنذار لحماية الجوانب، مع قفل مركزي للأبواب، ونظام تذكير عند عدم غلق حزام أمان السائق و الركاب، بالإضافة إلى نظام مساعدة في حالات الفرملة الطارئة، مع برنامج الثبات الإلكتروني مع نظام المساعدة عند صعود/ هبوط المنحدرات بعد التوقف، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

أسعار رينو كوليوس موديل 2021 في السعودية:

الفئة الأولى PE بسعر82 ألف ريال.

الفئة الثانية PE 4WDبسعر 83 ألف ريال.

الفئة الثالثة SE 4WDبسعر 98 ألف ريال.

الفئة الرابعة LE 4WD بسعر115 ألف ريال.