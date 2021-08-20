جامعة القاهرة فى أسبوع .. الاستعداد لانطلاق فعاليات معسكر قادة المستقبل .. افتتاح وحدة القسطرة بمستشفى المنيل الجامعي ومعمل المهارات بكلية طب قصر العيني

رئيس جامعة القاهرة : معسكر إعداد القادة يستهدف تخريج 400 قائدا ضمن مشروع إعادة بناء الإنسان

رئيس جامعة القاهرة ورئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات

شهدت جامعة القاهرة على مدار الاسبوع العديد من الاخبار والاحداث التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار جامعة القاهرة ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ما حدث في جامعة القاهرة على مدار الأسبوع وجاءت كالاتى:

تستعد جامعة القاهرة لإطلاق النسخة الرابعة من معسكر "قادة المستقبل الذي يقام تحت عنوان: "إعادة بناء الإنسان" في الفترة من 21 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2021 في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا.

وتُقام فعاليات معسكر قادة المستقبل لطلاب جامعة القاهرة، بقاعة الاحتفالات الكبرى، ويتضمن المعسكر 4 أفواج طلابية يستوعب كل فوج منها 100 طالب وطالبة لتخريج 400 قائد لديهم القدرة والعمل على تغيير طرق التفكير.

ويضم المعسكر برنامجًا متميزًا، يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة وكوكبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء، لإجراء حوارات نقاشية مفتوحة مع الطلاب كما يتضمن المعسكر مجموعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن معسكر قادة المستقبل يأتي في إطار مشروع طرحته الجامعة من أجل تطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا، موضحًا أن عملية تطوير العقل المصري تستلزم تنمية قدرات الطلاب على التفكير النقدي والإبداعي والابتكاري وفتح الباب أمام مشاركتهم في تطوير قدراتهم نحو التفكير العلمي والنقدي ومن ثم المساهمة في بناء المجتمع.

وأضاف الدكتور الخشت، أن لقاء طلاب الجامعة مع كوكبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء سيثري الفكر الشبابي من خلال خبرات كبار المفكرين وتجاربهم، بما يعزز لدى الشباب ثقافة الانتماء الوطني والتعرف على حقائق المشروعات العملاقة التي تقودها الدولة الوطنية، والإجابة على تساؤلات الطلاب، مع إدارة حلقات النقاش معهم حول طبيعة الإنجازات المتجددة ودورها في بناء مستقبل أجيال الوطن.

ويحتفي المعسكر في نسخته الرابعة بحضور ومشاركة عدد من القامات الوطنية البارزة والقيادات الفكرية من أصحاب الخبرات المتميزة في وضع تصورات أفضل لمستقبل شباب الوطن بينهم فضيلة مفتى الجمهورية د. شوقي علام، والدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، والأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والمستشار بهاءالدين أبو شقة، والدكتور سعد الدين الهلالي، والأستاذ ثروت الخرباوي، والدكتور حسام موافي، والأستاذ مرسي عطا الله، والأستاذ أسامة سرايا، والأستاذ وجدي زين الدين، والأستاذ أكرم القصاص، والأستاذ محمد أمين وغيرهم.

وفى نفس السياق ، افتتح المستشار عدلي منصور رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية ورئيس مصر السابق، واللواء محمد الأمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، وحدة القسطرة بمستشفى المنيل الجامعي، والتي تم تطويرها وتزويدها مؤخرًا بجهاز قسطرة بتبرع من صندوق تحيا مصر بالاشتراك مع بيت الخبرة، كما تم افتتاح معمل المهارات بكلية طب قصر العيني، وذلك في إطار تطوير العملية التعليمية بالكلية.

من جانبه، صرح المستشار عدلي منصور، أن صندوق تحيا مصر بالاشتراك مع بيت الخبرة تبرع بجهاز قسطرة بقيمة 8 ملايين جنيه إلى وحدة القسطرة "حسام موافي" بمستشفى المنيل الجامعي التخصصي لعلاج حوالي 100 حالة شهريًا والمساهمة في علاج المرضى على نفقة الدولة والتأمين الصحي وتقليل قوائم الانتظار حيث يمتلك الجهاز الحديث تقنيات وخصائص متعددة عالية الدقة تساهم في علاج مرضى قصور الشرايين التاجية للقلب وعلاج حالات قصور الشرايين الطرفية والشرايين المُخية.

من جانبه، وجه الدكتور محمد الخشت الشكر للمستشار عدلي منصور على حضوره افتتاح وحدة القسطرة "حسام موافي" مشيرًا إلى أن الوحدة سوف تقدم خدمات كثيرة في التشخيص والعلاج لعدد كبير من الشعب المصري، لافتا إلى أن آلاف المرضى من كل أنحاء الجمهورية يترددون على مستشفيات قصر العيني لتلقي العلاج، ويتم تقديم أفضل خدمة لهم، ولا يتم رد أحد أو الإكتفاء بعدد من الحالات والمرضى.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى حجم الإنجازات الضخمة في عدد من مستشفيات جامعة القاهرة منها مستشفى الباطنة، وتطوير عدد من الوحدات مستشفيات أبو الريش الياباني والمنيرة، وإنشاء العيادات الخارجية بأبو الريش الياباني، لافتا إلى أن قصر العيني بها 17 مستشفى في كل التخصصات بخبرات وكفاءات كبيرة تقوم بجميع العمليات الضخمة لكل المرضى.

وقال الدكتور الخشت، إن صندوق تحيا مصر يقدم خدمات كبيرة ويقوم بعمل عظيم في كل الملفات وخصوصا ما يقدمه في جامعة القاهرة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الانتهاء من تجهيز معمل المهارات بكلية طب قصر العينى تم بتكلفة نحو 12 مليون جنيه، وذلك في إطار تطوير العملية التعليمية بالكلية والتدريب الإكلينيكي المبكر للطلاب على استخدام المنيكانات قبل التعامل المباشر مع المرضى للتمكن من المهارات قبل تطبيقها، والتدريب الإكلينيكي المبكر للطلاب على استخدام المنيكانات قبل التعامل المباشر مع المرضى للتمكن من المهارات قبل تطبيقها.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن معمل المهارات يخدم حوالى 10 آلاف طالب في مرحلة البكالوريوس، ويضم 8 قاعات تدريس مهارات إكلينيكية، و141 مانيكان محاكاة مهارات أساسية إكلينيكية، و180 قطعة لمهارات خياطة الجراحة والحقن، و7 مانيكانات عالية الدقة للتدريب على المهارات المتقدمة والمتطورة حيث تقدم مجموعة سيناريوهات طبية كنوع من التدريب والتطبيق.

على الجانب الاخر ، التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، وبحضور الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عبد الحي عبيد رئيس جامعة حلوان الأسبق، والدكتور حسام الملاح رئيس جامعة نهضة مصر، ونواب رئيس جامعة القاهرة وعدد من عمداء الكليات ومدير مركز التعليم المدمج بالجامعة، وذلك لمناقشة التعاون بين الجامعتين وتبادل الخبرات.

شكل هذا اللقاء، مناسبة لتبادل الأفكار حول سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعة القاهرة والجامعة العربية المفتوحة، بما في ذلك تبادل الطلاب والأساتذة والاستفادة من تجارب الآخرين باعتبارها إحدى مسارات الجامعة في تطوير العملية التعليمية.

وقال الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، إن جامعة القاهرة تحرص على فتح آفاق التعاون الدولي مع الجامعات العربية المرموقة، موضحًا أن الوضع الحالي للجامعة يشهد تطورات كبيرة وضعت جامعة القاهرة في سياق جامعات الجيل الرابع.

من جانبه، عبر الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، عن سعادته بتواجده بجامعة القاهرة، معتبرًا أنها فرصة كبرى للتعاون في عدد من المجالات التعليمية والبحثية وتبادل الأساتذة والطلاب. وأشاد بتاريخ جامعة القاهرة ودورها في التعليم والبحث العلمي وبما حققته من انجازات كبرى.