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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية العامة.. إعلام القاهرة تعلن مد فترة اختبار القدرات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الاعلام جامعة القاهرة ، لطلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء اختبارات القدرات  ، انه تم مد فترة اداء الامتحانات حتى يوم الأثنين الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ .

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مد فترة اختبارات القدرات للطلابالحاصلين على شهادة الثانوية العامة حتى يوم الاثنين المقبل الموافق 23 أغسطس الجارى، وذلكحرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

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ومن جانبه، أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرفالعام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتىالآن إلى 165 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني  للعام الجامعى الجديد 2021– 2022، مشددًا على أنه لن يتم فتح باب اختبارات القدرات مرة أخرى، وذلك وفقًا لقرارات المجلسالأعلى للجامعات.


 

الالتزام بالمواعيد المحددة لاختبارات القدرات

وناشد السيد عطا الطلاب ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لاختبارات القدرات والمقررة 23 أغسطس الجارى كفرصة أخيرة لجميع الطلاب الراغبين بالتقديم لهذه الاختبارات.

 

وأشار د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أن الكليات التييُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي2021/2022، تشمل كليات الإعلام، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بنىسويف)، والفنون الجميلة بقسمي (الفنون والعمارة )، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنيةبالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتي (التربية الفنية والتربيةالموسيقية، وشعبة المسرح التربوى) بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها "ميتغمر، منية النصر"، وشعبتي (التربية الفنية، والتربية الموسيقية) بكليتي التربية جامعتى قناةالسويس والسويس، بالإضافة إلى كليات التربية الرياضية، والكليات التابعة للجامعاتالتكنولوجية الجديدة وهى: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية،والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف، وكذلك كلياتالتمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكليات السياحة والفنادق.

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