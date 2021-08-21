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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضمن فعاليات مهرجان الفنون المسرحية

فريق مسرح آداب حلوان يقيم مسرحية صراع فى الطابق الأخير.. اليوم

مسرح
مسرح

قدم فريق مسرح كلية الآداب بـ جامعة حلوان اليوم العرض المسرحي "صراع فى الطابق الأخير" وذلك ضمن فعاليات مهرجان الفنون المسرحية الرابع والأربعون 2021 والمقام بمجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعي، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم  القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتورة مها حسنى القائم بعمل عميد كلية الآداب .
 

ودعا أعضاء فريق مسرح كلية الآداب جامعة حلوان (كاست آداب) جميع طلاب جامعة حلوان بالحضور والاستماع بالعرض المسرحي  حيث سوف يبدأ العرض فى تمام الساعة الخامسة عصرا.


وتقام فعاليات العروض المسرحية فى المسرح الكبير بمجمع الفنون جامعة حلوان بمشاركة طلاب كلية الاداب جامعة حلوان المشاركين فى النشاط الطلابي الفني.

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وطلبت جامعة حلوان  من الحاضرين بضرورة الالتزام التام بجميع الاجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة من أرتداء الكمامة والحرص على قواعد التباعد الاجتماعي والبعد عن التجمعات بقدر المستطاع قبل العرض المسرحي وبعده.

مجمع الفنون والثقافة جامعة حلوان

ويضم مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان واحدة من أكبر قاعات المسرح بمصر، بـ 1404 مقاعد (980 مقعدا بالصالة الرئيسية، و424 مقعدا بالبلكون)، كما يوجد به خشبة مسرح بمساحة 600 متر مربع، و21 ستارة عرض خلفية تعمل إلكترونيًا بنظام رقمى لتغيير الخلفيات.

 

كما يحوي المجمع على غرفة تحكم إلكترونى وبروجيكتور عرض سينما، وأجهزة تحكم للإضاءة، ونظام حركة أفقية (أسانسير مسرح) بنظام هيدروليكى بمساحة 40 مترا مربعا، كما تشمل القاعة 2 بلكون دخول لبلكونة المسرح، و4 غرف بالكواليس، و6 غرف تغيير ملابس، بالإضافة إلى 3 غرف للصحافة، و3 غرف للترجمة، مما يتيح إمكانية إقامة العروض المسرحية والغنائية والموسيقية والمؤتمرات العلمية والدولية، وعروض الأفلام السينمائية، والمسابقات الشبابية وغيرها.

 

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