المرصد: اختطاف عسكريين اثنين تابعين للجيش السوري في السويداء

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مسلحين مجهولين اختطفوا عنصرين من قوات الجيش السوري، من على حاجز أمني، في مدينة السويداء، جنوب سوريا.

وأضاف المرصد، عبر موقعه الإلكتروني، الجمعة، أن "مجموعة مسلحة هاجمت حاجزًا لقوات الجيش السوري في بلدة أم ضبيب شمال شرق السويداء، قبل وقوع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الطرفين".

وأوضح أن "المسلحين تمكنوا من اختطاف عنصرين تابعين لفرع أمن الدولة، فيما أُصيب أحد الأفراد المهاجمين".

ونقل المرصد عن مصادر محلية قولها إن "المسلحين من أقارب زعيم عصابة خطف، الذي كان اعُتقل بعد إصابته قبل أيام، وتم نقله إلى سجن في العاصمة دمشق".

ورجّحت مصادر المرصد السوري، أن "اختطاف عناصر أمن الدولة جاء لإجراء عملية تبادل مع قوات الجيش السوري".