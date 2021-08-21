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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

من انتهت صلاحية وثائقهم

طارق شوقي: السماح للطلاب اللاجئين من سوريا واليمن والسودان بالتسجيل في نظام التعليم المصري

وزير التعليم
وزير التعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان الوزارة سمحت للاجئين الذين انتهت صلاحية وثائقهم بالتسجيل في نظام التعليم المصري العام.

 

وقال وزير التعليم : تمكن مصر الطلاب الاتين من سوريا واليمن والسودان وجنوب السودان من الحصول على فرص تعليم بشكل متساوٍ مع الطلاب المصريين.

 

وكانت قد كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن المزايا التي تقرر منحها للطلاب السوريين والطلاب اليمنيين الدارسين في المدارس المصرية.حيث قالت وزارة التربية والتعليم : سيتم معاملة الطالب السوري واليمني كالمصريين في النقاط التالية:-

  • يلتحقون بالمدارس الحكومية عربي
  • يتم إعفاؤهم من دفع تكاليف التعليم المقررة على الطلاب الوافدين
  • يدفعون نفس رسوم المقررة على الطلاب المصريين
  • يتاح لهم الدخول للمدارس الخاصة
     

وسبق وأن أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا  ، أكدت خلاله أنه قد وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استمرار معاملة الطلاب السوريين والطلاب اليمنيين معاملة الطلاب المصريين خلال العام الدراسي 2020/2021.
 

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