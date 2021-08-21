أمريكا تشكر الإمارات على جهودها الإنسانية في أفغانستان

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن امتنان بلاده دولة الإمارات العربية المتحدة لجهودها الإنسانية وعرضها تسهيل العبور الآمن للمواطنين الأمريكيين وموظفي السفارات والمواطنين الأجانب الذين تم إجلاؤهم من كابول إلى دول ثالثة.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تقدر تقديرًا عاليًا دعم حكومة الإمارات الذي يعد رمزًا لشراكة القوية والدائمة بين البلدين.

وشدد على أن أولوية واشنطن هي سلامة وأمن مواطني الولايات المتحدة في الخارج، بما في ذلك أفراد الجيش والدبلوماسيين الذين يخدمون في أفغانستان.

وكانت قد أعلنت الخارجية الإماراتية أن دولة الإمارات، وافقت على استضافة خمسة آلاف أفغاني ممن تم إجلاؤهم من أفغانستان قبيل توجههم إلى دول أخرى وسيتم إجلاء الأفغان من كابول إلى الإمارات على متن طائرات أمريكية.

كما قامت الإمارات بتسهيل عمليات الإجلاء لنحو ثمانية آلاف وخمسمئة شخص أجنبي من أفغانستان بطائرات إماراتية وعبر مطاراتها.

وأكدت دولة الإمارات بأنها تدعم الحلول السلمية والمتعددة الأطراف وتواصل العمل مع الشركاء الدوليين لمساعدة أفغانستان.