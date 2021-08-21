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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يبحث مع رئيس الوزراء الإيطالي الوضع في أفغانستان

بايدن
بايدن

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث التطورات في أفغانستان مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.

وجاء في بيان للبيت الأبيض في أعقاب الاتصال الهاتفي، يوم الجمعة، أنهما "بحثا أهمية مواصلة التنسيق الوثيق بين الكوادر العسكرية والمدنية للبلدين في كابول الذين يعملون معا على إجلاء مواطنيهم والأفغان الذين دعمونا والناتو بشجاعة في جهودنا العسكرية، وغيرهم من المواطنين الأفغان المعرضين للخطر".

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وأَضاف البيان أن بايدن ودراغي "رحبا بإمكانية صياغة مجموعة السبع الكبار موقفا مشتركا إزاء السياسات الخاصة بأفغانستان خلال الاجتماع الافتراضي الذي من المقرر أن يعقد الأسبوع القادم".

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن اتفقا في وقت سابق على عقد اجتماع افتراضي لقادة دول مجموعة السبع الكبار لمناقشة الوضع في أفغانستان في أعقاب استيلاء حركة "طالبان" على السلطة في البلاد.

 

بايدن رئيس الوزراء الإيطالي أفغانستان البيت الأبيض كابول

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