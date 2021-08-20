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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نواب جمهوريون يعتبرون خطة الانسحاب من أفغانستان كارثية

نواب جمهوريون يعتبرون
نواب جمهوريون يعتبرون خطة الانسحاب من أفغانستان "كارثية"

أدان نواب جمهوريون في الكونجرس الأمريكي، خطط وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الانسحاب من أفغانستان، قائلين إنها كانت غير ملائمة وكارثية.

وقال 23 نائبا جمهوريا في خطاب موجه إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن خطة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان أدت إلى "نتائج كارثية"، حيث بات آلاف الأمريكيين في أفغانستان يخشون على حياتهم، بينها تحتفل طالبان بالانتصار.

ويخشى الجمهوريون من أزمة لاجئين جديدة متوقعة، وأن تتحول طالبان إلى ملاذ آمن للإرهاب من جديد.

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كما انتقد النواب فشل خطة الإدارة الأمريكية في تأمين آلاف الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين.

وتابع الجمهوروين في الخطاب "آلاف الأفغان الذين ساعدونا على مدار 20 عاماً يقبعون الآن في خطر داهم على حياتهم، بعد استحواذ طالبان على غنيمة كبيرة من الأسلحة الأمريكية والمركبات والطائرات".

وأشار الخطاب الموقع من قبل  كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية مايك ماكول إن "الكارثة الإنسانية التي تحدث أمام عينينا الآن كان يمكن تجنبها، وتسببت فيها بشكل كبير أفعال وتلكؤ الخارجية الأمريكية التي تقودها".

وتعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تكثيف جهود إجلاء آلاف الأمرييكيين والأفغان المعرضين للخطر تحت حكم حركة طالبان.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين في الولايات المتحدة إن الخارجية الأمريكية ستعلن أن رحلات الإجلاء من كابول سيكون باستطاعتها الهبوط في أوروبا بسبب الزيادة في تدفق من يتم إجلاؤهم على قطر.

في سياق آخر، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس صحة التقارير عن تعرض مواطنين أمريكيين للضرب على يد عناصر بحركة طالبان.

أفغانستان كابول الكونجرس الانسحاب الأمريكي طالبان

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