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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريح خطير من الجيش الأمريكي بشأن تنظيم القاعدة والوضع في أفغانستان

البنتاجون: تنظيم
البنتاجون: تنظيم القاعدة في أفغانستان لا يمثل تهديدا كما سبق

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن تنظيم القاعدة في أفغانستان، لم يعد يشكل تهديدا كما كان في السابق، موضحة أن عمليات الإجلاء من العاصمة كابول  تمر بمحطة مؤقتة عبر قطر ودول أخرى.

 

وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون في مؤتمر صحفي "لا نعتقد أن القاعدة في أفغانستان تشكل تهديدا حقيقيا كما كان الوضع في السابق".

 

وأضاف " أنجزنا مهمتنا في أفغانستان خلال العشرين سنة الماضية"، موضحا أنه لا تزال هناك تهديدات في كابول، وأن الولايات المتحدة جاهزة للدفاع عن نفسها.

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وأوضح متحدث البنتاجون أن الإدارة الأمريكية "تراجع العديد من أوراق الهجرة والتأشيرات لمن يريدون القدوم إلى أمريكا من الأفغان".

 

وتابع كيربي "مطار كابول بات آمنا ونبذل جهدا كبيرا لتوسيع عمليات الإجلاء"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها القدرة على التعامل مع أي تهديدات من حركة طالبان.

 

وأكد المسؤول الأمريكي وجود بعض التقارير عن منع الأمريكيين من عبور نقاط تفتيش طالبان "لكن الأغلبية تمر".

وأشار إلى أن القاعدة وتنظيم داعش موجودان في أفغانستان، ولكنهما لا يشكلان تهديدا حاليا.

في وقت سابق، قال المتحدث باسم البنتاجون "من الواضح أننا لا نريد أن نرى معداتنا في أيدي أولئك الذين سيتصرفون ضد مصالحنا أو مصالح الشعب الأفغاني".

وتعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تكثيف جهود إجلاء آلاف الأمرييكيين والأفغان المعرضين للخطر تحت حكم حركة طالبان.

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