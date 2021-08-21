أمريكا تعلق على تقارير بتعرض رعاياها للضرب في أفغانستان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة إن الولايات المتحدة تتعامل “بجدية شديدة” مع تقارير عن تعرض أمريكيين لمضايقات أو للضرب في العاصمة الأفغانية كابول.

وأضافت أن حركة طالبان أكدت لواشنطن أنها ستسمح للأفغان الذين يريدون مغادرة البلاد بفعل ذلك بعد 31 أغسطس.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في إفادة صحفية إن عددا من الدول في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى تستقبل أو ستستقبل قريبا بشكل مؤقت أمريكيين وربما آخرين ممن يتم إجلاؤهم من كابول، على أراضيها.

والجمعة كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن على اتصال دائم مع حركة طالبان خلال عمليات الإجلاء، وأنه لا يستطيع ضمان "النتيجة النهائية" لعملية الإجلاء في كابول‎.

وقال بايدن إن عملية إجلاء الآلاف عبر مطار كابول تنطوي على مخاطر، ووعد الأمريكيين هناك ”بأننا سنعيدكم إلى الوطن“.

ورفض بايدن الذي ألقى كلمة، وأجاب على أسئلة الصحفيين، اتهام إدارته بأنها أساءت تقدير السرعة التي ستسيطر بها طالبان على أفغانستان، وأنه كان بطيئا في البدء بإجلاء الأمريكيين وحلفائهم الأفغان.