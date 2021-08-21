عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعلق على تقارير بتعرض رعاياها للضرب في أفغانستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة إن الولايات المتحدة تتعامل “بجدية شديدة” مع تقارير عن تعرض أمريكيين لمضايقات أو للضرب في العاصمة الأفغانية كابول.

وأضافت أن حركة طالبان أكدت لواشنطن أنها ستسمح للأفغان الذين يريدون مغادرة البلاد بفعل ذلك بعد 31 أغسطس.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في إفادة صحفية إن عددا من الدول في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى تستقبل أو ستستقبل قريبا بشكل مؤقت أمريكيين وربما آخرين ممن يتم إجلاؤهم من كابول، على أراضيها.

والجمعة كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن على اتصال دائم مع حركة طالبان خلال عمليات الإجلاء، وأنه لا يستطيع ضمان "النتيجة النهائية" لعملية الإجلاء في كابول‎.

نواب جمهوريون يعتبرون خطة الانسحاب من أفغانستان كارثية

قرار عاجل من البحرين بشأن الوضع في أفغانستان

وقال بايدن إن عملية إجلاء الآلاف عبر مطار كابول تنطوي على مخاطر، ووعد الأمريكيين هناك ”بأننا سنعيدكم إلى الوطن“.

ورفض بايدن الذي ألقى كلمة، وأجاب على أسئلة الصحفيين، اتهام إدارته بأنها أساءت تقدير السرعة التي ستسيطر بها طالبان على أفغانستان، وأنه كان بطيئا في البدء بإجلاء الأمريكيين وحلفائهم الأفغان.

 

أمريكا أفغانستان طالبان بايدن وزارة الخارجية الأمريكية

موضوعات متعلقة

نواب جمهوريون يعتبرون خطة الانسحاب من أفغانستان كارثية

قرار عاجل من البحرين بشأن الوضع في أفغانستان

سفير روسيا لدى أفغانستان: أي مقاومة لـ"طالبان" محكوم عليها بالفشل

ترشيحاتنا

حقيقة اقتحام حفل محمد رمضان بالساحل

نائب رئيس الزمالك : تصرف جنش مرفوض وجلسة الحسم مع بنشرقي بعد نهاية الدورى

حكم قضاء سنة الفجر القبلية .. دار الإفتاء ترد

بريطانيا: مبيعات السيارات الكهربائية تتفوق على الديزل

حسين لبيب يكشف تطورات أزمة جنش حارس الزمالك

أمريكا تعلق على تقارير بتعرض رعاياها للضرب في أفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقسيم قيمة الزيادة الإيجارية على 4 سنوات.. نائب سابق يضع حلا لمشكلة الإيجار القديم

أحمد موسى عن ضربة جزاء الزمالك: ألقِ نفسك بمنطقة الجزاء تحصل على هدية

بث مباشر .. مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

السعودية.. قرار عاجل بشأن ماء زمزم

بيان جديد من السودان بشأن منسوب النيل

أفضل طريقة للنوم في دقيقة بدون أرق

إصابة زوجة عصام الحضري في حادث سيارة

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. جت سلامات.. وائل الإبراشي يكشف تطورات حالته الصحية

25 يومًا .. معاناة أحمد العوضي مع ياسمين عبد العزيز في المستشفى

لطلب غريب.. تفاصيل محاولة اقتحام الكونجرس بـ سيارة مشبوهة

فيديو جراف.. بالتقسيط .. خطوات الحصول على دراجة من وزارة الشباب والرياضة

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ