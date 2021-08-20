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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من البحرين بشأن الوضع في أفغانستان

البحرين تعمل على
البحرين تعمل على تسهيل عمليات الإجلاء من أفغانستان

قالت مملكة البحرين إنها تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان، معربة عن أملها بأن تشارك كافة الأطراف الأفغانية في استقرار الأوضاع الداخلية، وحماية المدنيين في ظل الظروف الراهنة.

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان أن مملكة البحرين تسهم إلى جانب شركائها الدوليين في دعم جهود الإغاثة في أفغانستان، وتسهيل عملية الإجلاء من خلال إتاحة المجال أمام الرحلات الجوية للاستفادة من موقع المملكة كنقطة مرور، وصولا إلى الوجهات النهائية المقرر لها.

وأكدت الخارجية البحرينية أن مملكة البحرين عضو ملتزم وفاعل في المجتمع الدولي، وتولي أهمية خاصة لترسيخ التضامن الإنساني، كنموذج حضاري يحتذى على مستوى العالم.

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وتعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تكثيف جهود إجلاء آلاف الأمرييكيين والأفغان المعرضين للخطر تحت حكم حركة طالبان.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين في الولايات المتحدة إن الخارجية الأمريكية ستعلن أن رحلات الإجلاء من كابول سيكون باستطاعتها الهبوط في أوروبا بسبب الزيادة في تدفق من يتم إجلاؤهم على قطر.

وقالت مصادر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن هناك 10 آلاف شخص تم تجهيزهم لمغادرة أفغانستان، لكنهم غير قادرين على المغادرة لأنه لا يوجد مكان يطيرون إليه، وذلك لأن قطر ترفض قبول المزيد من الأفغان لأنهم وصلوا إلى طاقتهم الاستيعابية.

ونقلت الشبكة عن مصدر قطري قوله إن العديد من رحلات الإجلاء التابعة للحكومة الأمريكية كانت متجهة إلى قطر، لكنها تباطأت مع اقتراب الدوحة من قدرتها الاستيعابية على إيواء الناس.

ووافقت قطر على استقبال 8 آلاف من المتقدمين للحصول على تأشيرة الهجرة الخاصة الأفغانية (SIV) وأفراد أسرهم، وهم يقتربون من الوصول إلى هذا العدد.

البحرين أفغانستان الخارجية البحرينية طالبان كابول مطار كابول

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