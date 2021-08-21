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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيديو جراف.. قصة ميرنا الهلباوي ومحمد عطية من الألف إلى الياء

صدى البلد

ألغت مذيعة الراديو ميرنا الهلباوي متابعة خطيبها الفنان محمد عطية ومسحت كل الصور التي تجمعهما سويا من حسابها على إنستجرام، فهل انفصلا مرة أخرى".

ألغت متابعته ومسحت صوره|هل انفصلت ميرنا الهلباوي عن محمد عطية مجددا

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رجوع بعد انفصال 


أعلنت الإعلامية ميرنا الهلباوي رجوعها لخطيبها الفنان محمد عطية، بعدما أعلنت مؤخرا خبر الانفصال.

 

وكتبت تعليقا رومانسيا على صورة لهما تعبر بها عن سعادتها بالعودة وقالت:" سنقاتل من أجل حبنا".

وحرص عطية في التعليق على ما كتبته ميرنا قائلا:" بعدنا كان أكبر غلطة أنا ماليش غيرك انتي أحسن حاجة حصلتلي في حياتي".

وهنأت ميرنا الهلباوي نجم ستار أكاديمي محمد عطية خطيبها السابق، بمناسبة عيد ميلاده، بعد انفصالهما، وشاركت صورة له ورسالة عبر خاصية الاستوري على إنستجرام.

وكتبت ميرنا: “متأخرة بس مش مشكلة.. كل سنة وانت طيب ومبسوط ومرتاح ومحقق كل اللي نفسك فيه.. مش هطول هنا في الكلام عشان بيحصل حوارات”.

ونشرت مذيعة الراديو ميرنا الهلباوي خبر انفصالها عن نجم ستار أكاديمي محمد عطية على حسابها الشخصي على انستجرام قامت بحذف جميع الصور التي تجمعهما معا في مختلف المناسبات وعلى مدار فترة خطبتهما .

 

وعلق الفنان محمد عطية على انفصاله عن المذيعة ميرنا الهلباوى"احنا أصحاب عادي ومفيش نصيب، ولا يوجد أى مشاكل بينتا".

ولمتابعة المزيد حول علاقة ميرنا الهلباوي ومحمد عطية .. تابع الفيديو جراف التالي:

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