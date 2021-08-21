أخبار العالم| العثور على جثث مصريين في صحراء ليبيا وقيس سعيد يحذر: لدينا صواريخ جاهزة في منصات إطلاقها

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

الرئيس التونسي يحذر: لدينا صواريخ جاهزة في منصات إطلاقها

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، الفاسدين في بلاده من أنه لا حصانة لأحد يأخذ مليارات الشعب، مشيرا إلى أن لتونس "صواريخ في منصات إطلاقها".

المرصد: اختطاف عسكريين اثنين تابعين للجيش السوري في السويداء

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مسلحين مجهولين اختطفوا عنصرين من قوات الجيش السوري، من على حاجز أمني، في مدينة السويداء، جنوب سوريا.

أمريكا تعلق على تقارير بتعرض رعاياها للضرب في أفغانستان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة إن الولايات المتحدة تتعامل “بجدية شديدة” مع تقارير عن تعرض أمريكيين لمضايقات أو للضرب في العاصمة الأفغانية كابول.

العثور على جثث مصريين في صحراء ليبيا

عثرت السلطات في ليبيا على 6 جثث في الصحراء، بينها 5 لمواطنيين مصريين، وأخرى مجهولة الهوية.

بعد مشاهد الفرار.. تعرف علي الدول المستضيفة للهاربين من جحيم طالبان

بعد أيام من سقوط أفغانستان في يد حركة طالبان، سارع آلاف الأفغان للهروب من بطش عناصر الحركة المتطرفة، وسط مخاوف بشأن حقوق النساء والأطفال وحرية الإعلام في هذا البلد.

السعودية.. قرار عاجل بشأن ماء زمزم

أصدرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة سقيا زمزم، قرارا عاجلا بشأن مياه زمزم، حيث تحليل "615" عينة عشوائية من مواقع مختلفة لماء "زمزم" المبارك للتأكد من سلامتها، وخلوها من أي ملوثات.

بيان جديد من السودان بشأن منسوب النيل

توقعت لجنة الفيضان بوزارة الري في دولة السودان، اليوم الجمعة، استقرار مناسيب النيل بمعظم القطاعات، عدا قطاع عطبرة – مروي الذي يشهد ارتفاعا بمعدل 10 سنتمترات، وقطاع شندي – عطبرة الذي يشهد ارتفاعا بمعدل 3 سنتمترا.

الرئيس التونسي يؤكد وجود محاولات لاغتياله

قال رئيس دولة تونس قيس سعيد، اليوم الجمعة، إن هناك "محاولات يائسة" في التفكير للاغتيال والقتل وسفك الدماء.

قطر تصدر قرارًا عاجلًا بشأن القادمين من أفغانستان

اضطرت الإدارة الأمريكية للبحث عن مواقع جديدة، لنقل الأفغان الهاربين من جحيم طالبان إثر سيطرة الحركة على السلطة في أفغانستان، وذلك مع اقترابها من الطاقة الاستيعابية في قطر.

بايدن: شرعية طالبان مرهونة بسلوكها.. وسنعود لأفغانستان في هذه الحالة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن حركة طالبان "تبحث عن شرعية في ظل ظروف صعبة، لكن هذا الأمر مرهون بسلوك الحركة، وسنفرض شروطا صعبة لمنحها هذا الاعتراف".