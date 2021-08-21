نشرة المرأة.. نصيحة الأبراج لمواليد الأسد والآثار الجانبية للقاح موديرنا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:









برج الأسد واحد من مواليد الأبراج المعروفة بالثقة الشديدة فى النفس التى تصل إلى الغرور فى بعد الأحيان الزائد عن الحد، برج الاسد من المعروف عنه ان لديه طموح لا حدود له ، ولكن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر من مواليد برج الأسد لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 21أغسطس فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.



عادة ما تختفي الآثار الجانبية للقاح MODERNA Covid موديرنا كوفيد في غضون أيام قليلة ، على الرغم من عدم ظهور أي من الأعراض على الإطلاق، هذه هي الآثار الجانبية التسعة "الشائعة جدًا" لضربات فيروس كورونا الحديثة ، بما في ذلك الصداع والتعب.



لا يؤثر مرض باركنسون دائمًا على حركات الشخص ، وبالتالي يمكن العثور على علامات الإنذار المبكر للحالة في أجزاء أخرى من الجسم، وليس الحركة فقط في الواقع ، هناك مجموعة متنوعة من العلامات المبكرة التي تؤثر على مجموعة من أجزاء الجسم.



حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 21_8_2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي يقدمه خبير الأبراج محمد جيرون.

برج الحمل

مهنياً: تتقبل ملاحظات الزملاء برحابة صدر وتعيد النظر في أعمالك الأخيرة وتبلور أفكار

عاطفياً: ينتظر الحبيب سماع صوتك وكلامك المعسول فلا تدعه ينتظر كثيراً

صحياً: المشي في أرجاء الطبيعة مصدر مهم للطاقة والحيوية وإراحة النفس

برج الثور

مهنياً: لا تتراخَ أمام المصاعب والمطبات، بل كرّر المحاولة غير مرة لتحقيق النجاح الذي تطمح إليه

عاطفياً: أضبط انفعالاتك وسيطر على أعصابك لأنك قد تدخل في نقاش حاد مع الشريك

صحياً: لا تفسح في المجال أمام الانعكاسات السلبية لتؤثر في صحتك، بل حاول أن تتخلص منها بالترفيه والتسلية