الآثار الجانبية للقاح موديرنا : الأعراض التسعة الشائعة بعد الإصابة بـ Covid

عادة ما تختفي الآثار الجانبية للقاح MODERNA Covid موديرنا كوفيد في غضون أيام قليلة ، على الرغم من عدم ظهور أي من الأعراض على الإطلاق، هذه هي الآثار الجانبية التسعة "الشائعة جدًا" لضربات فيروس كورونا الحديثة ، بما في ذلك الصداع والتعب.

و مودرنا التاجى اللقاح الثالث ل Covid ، بعد اللقاحات فايزر وشركة أسترا زينيكا، وافق المنظم الصحي الآن على حقنة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا.



قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) إن الأمر متروك للحكومة لتقرر ما إذا كانت ستوافق

قال الرئيس التنفيذي لشركة MHRA ، الدكتور جون راين: "يسعدني أن أؤكد أن لقاح COVID-19 الذي صنعته شركة موديرنا قد تم ترخيصه الآن لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا.

"لدينا استراتيجية شاملة لمراقبة سلامة جميع لقاحات COVID-19 المعتمدة من المملكة المتحدة وستشمل هذه المراقبة الفئة العمرية من 12 إلى 17 عامًا.

"الأمر متروك للجنة المشتركة للتحصين والتحصين لتقديم المشورة بشأن ما إذا كان ينبغي تطعيم هذه الفئة العمرية بلقاح COVID-19 الذي تصنعه شركة Moderna كجزء من برنامج النشر."



الآثار الجانبية للقاح موديرنا

تمامًا مثل جميع اللقاحات ، فإن لقاح Moderna بعض الآثار الجانبية التي يجب الانتباه إليها.

ومع ذلك ، لا يعاني الجميع من آثار جانبية، أي شخص تظهر عليه الأعراض سيحبها فقط لبضعة أيام.

يجب أن تساعد مسكنات الألم الشائعة - بما في ذلك الباراسيتامول - في تخفيف الآثار الجانبية.

لقاح Covid Moderna: المنظم البريطاني يوافق على حقنة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا على تلقي التطعيم





يميل التأثير باللقاح على أكثر من واحد من كل 10 أشخاص تلقوا اللقاح، بتورم تحت الذراع الذى تم حقنه.

تشمل الآثار الجانبية الأخرى الصداع والغثيان والقيء وآلام العضلات والألم في موقع الحقن والتعب والقشعريرة والحمى.

الآثار الجانبية للقاح موديرنا



لقاح موديرنا : أربعة آثار جانبية "مقلقة" تلي حقنة ثانية"مثل كل الأدوية ، يمكن أن يتسبب هذا اللقاح في آثار جانبية ، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع".

"تختفي معظم الآثار الجانبية في غضون أيام قليلة من ظهورها.

"إذا كانت الآثار الجانبية مثل الألم و / أو الحمى مزعجة ، فيمكن معالجتها بأدوية للألم والحمى مثل الباراسيتامول."

ومع ذلك ، يجب أن يحصل الجميع على رعاية طبية على الفور إذا ظهرت علامات رد فعل تحسسي.



مصدر المعلومات موقع إكسبريس.