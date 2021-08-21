عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الآثار الجانبية للقاح موديرنا : الأعراض التسعة الشائعة بعد الإصابة بـ Covid

الآثار الجانبية للقاح
الآثار الجانبية للقاح موديرنا

عادة ما تختفي الآثار الجانبية للقاح MODERNA Covid موديرنا كوفيد في غضون أيام قليلة ، على الرغم من عدم ظهور أي من الأعراض على الإطلاق، هذه هي الآثار الجانبية التسعة "الشائعة جدًا" لضربات فيروس كورونا الحديثة ، بما في ذلك الصداع والتعب.

و مودرنا التاجى اللقاح الثالث ل Covid ، بعد اللقاحات فايزر وشركة أسترا زينيكا، وافق المنظم الصحي الآن على حقنة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا.
 

قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) إن الأمر متروك للحكومة لتقرر ما إذا كانت ستوافق 
قال الرئيس التنفيذي لشركة MHRA ، الدكتور جون راين: "يسعدني أن أؤكد أن لقاح COVID-19 الذي صنعته شركة موديرنا قد تم ترخيصه الآن لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا.

"لدينا استراتيجية شاملة لمراقبة سلامة جميع لقاحات COVID-19 المعتمدة من المملكة المتحدة وستشمل هذه المراقبة الفئة العمرية من 12 إلى 17 عامًا.

"الأمر متروك للجنة المشتركة للتحصين والتحصين لتقديم المشورة بشأن ما إذا كان ينبغي تطعيم هذه الفئة العمرية بلقاح COVID-19 الذي تصنعه شركة Moderna كجزء من برنامج النشر."
 

txt

للمسافرين للخارج.. خطوات التحويل للحصول على لقاح جونسون | انفوجراف

txt

الهند تقر أول لقاح لكورونا من الحمض النووى

الآثار الجانبية للقاح موديرنا

 

تمامًا مثل جميع اللقاحات ، فإن لقاح Moderna بعض الآثار الجانبية التي يجب الانتباه إليها.

ومع ذلك ، لا يعاني الجميع من آثار جانبية، أي شخص تظهر عليه الأعراض سيحبها فقط لبضعة أيام.

يجب أن تساعد مسكنات الألم الشائعة - بما في ذلك الباراسيتامول - في تخفيف الآثار الجانبية.
لقاح Covid Moderna: المنظم البريطاني يوافق على حقنة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا على تلقي التطعيم 


 

يميل التأثير باللقاح على أكثر من واحد من كل 10 أشخاص تلقوا اللقاح، بتورم تحت الذراع الذى تم حقنه.

تشمل الآثار الجانبية الأخرى الصداع والغثيان والقيء وآلام العضلات والألم في موقع الحقن والتعب والقشعريرة والحمى.

الآثار الجانبية للقاح موديرنا 
 

لقاح موديرنا : أربعة آثار جانبية "مقلقة" تلي حقنة ثانية"مثل كل الأدوية ، يمكن أن يتسبب هذا اللقاح في آثار جانبية ، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع".

"تختفي معظم الآثار الجانبية في غضون أيام قليلة من ظهورها.

"إذا كانت الآثار الجانبية مثل الألم و / أو الحمى مزعجة ، فيمكن معالجتها بأدوية للألم والحمى مثل الباراسيتامول."

ومع ذلك ، يجب أن يحصل الجميع على رعاية طبية على الفور إذا ظهرت علامات رد فعل تحسسي.
 

مصدر المعلومات موقع إكسبريس.

لقاح موديرنا الآثار الجانبية الشائعة لقاح موديرنا موديرنا موديرنا Moderna هل لقاح موديرنا آمن

موضوعات متعلقة

الهند تقر أول لقاح لكورونا من الحمض النووى

للمسافرين للخارج.. خطوات التحويل للحصول على لقاح جونسون | انفوجراف

زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا للمسافربن إلى 12 في سوهاج

البحرين.. دراسة لتقييم فاعلية جرعة منشطة من لقاح كورونا

ترشيحاتنا

شديد الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.. حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم السبت

جامعة حلوان تبدأ استقبال طلاب المرحلة الأولى تنسيق 2021.. اليوم

ما حكم العمل في البنوك؟ الإفتاء تجيب "فيديو"

الآثار الجانبية للقاح موديرنا : الأعراض التسعة الشائعة بعد الإصابة بـ Covid

الرئيس التونسي: لا أخاف إلا رب العالمين

بعد تعرضها للتنمر بسبب صوتها.. هنا الزاهد: المتنمر مريض نفسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقسيم قيمة الزيادة الإيجارية على 4 سنوات.. نائب سابق يضع حلا لمشكلة الإيجار القديم

أحمد موسى عن ضربة جزاء الزمالك: ألقِ نفسك بمنطقة الجزاء تحصل على هدية

السعودية.. قرار عاجل بشأن ماء زمزم

بث مباشر .. مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

أفضل طريقة للنوم في دقيقة بدون أرق

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

عبدالحفيظ وموسيماني ينهيان أزمة كهربا ولاعب المصري

بيان جديد من السودان بشأن منسوب النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. جت سلامات.. وائل الإبراشي يكشف تطورات حالته الصحية

25 يومًا .. معاناة أحمد العوضي مع ياسمين عبد العزيز في المستشفى

لطلب غريب.. تفاصيل محاولة اقتحام الكونجرس بـ سيارة مشبوهة

فيديو جراف.. بالتقسيط .. خطوات الحصول على دراجة من وزارة الشباب والرياضة

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ