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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. بيان هام لقوى الأمن الداخلي بشأن المحروقات في البلاد

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني بيانا بشأن المحروقات داخل البلاد حيث قالت فيه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب واحتكار المحروقات، وبيعها في السوق السوداء بأسعار تفوق السّعر الرسمي المحدّد، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأضافت قوي الأمن الداخلي اللبناني قائلا : أعطيت الأوامر المشددة لجميع القطعات للعمل على تكثيف الجهود الاستعلامية لضبط هذه العمليات وإجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين، بالتنسيق مع القضاء المختص.

وتابع : على الفور، تمّ تكثيف الدوريات وإجراء عمليات الكشف على محطات المحروقات وجمع المعلومات عن المحتكرين الذين يخزنون كميّات كبيرة من المحروقات المدعومة لبيعها لاحقاً في السوق السوداء، وذلك من تاريخ 1/7/2021 حتّى 20/8/2021.

 

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واستطرد البيان قائلا : وقد تمكنت القطعات الإقليميّة من الكشف على /372/ محطّة، وقد أُلزم أصحاب المحطّات المخالفة منها بتوزيع المخزون على المواطنين وفق التعرفة الرسمية، وقد بلغت كميّة المحروقات المخزّنة /1،945،640/ حوالى مليون وتسعمئة وست وأربعين لترًا موزّعة على الشكل التالي:/ 1،674،895/ لترًا من مادّة المازوت، و /270،745/ لترًا من مادّة البنزين.


واشار البيان الي قيام شعبة المعلومات بملاحقة المحتكرين وبالكشف على المستودعات المخبّأة في عقارات خاصّة أدّت إلى:
 ضبط كميات ضخمة من المحروقات المخزنة تفوق /4،074،115/ حوالى أربعة ملايين وخمسة وسبعين ألف لتر عبارة عن /2،805،256/ لترًا من مادة المازوت و/1،268،859/ لترًا من مادة البنزين التي كانت معدّة للبيع في السّوق السوداء.

كما تم  توقيف 81 شخصاً بجرم الاحتكار وتهريب المحروقات بجانب حجز 16 صهريجاً و18 آلية تُستخدم في عمليات التّهريب والاحتكار، منها سيارات وفانات وشاحنات بيك آب.

والمح البيان الي انه جرى توزيع هذه المضبوطات على المستشفيات والأفران والبلديات وأصحاب المولدات الكهربائية -الذين نفذ المخزون لديهم- وإلى الجمعيات الخيرية والمؤسسات الحيوية التي تحتاج الى تلك المحروقات، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، وتعميم النيابة العامّة التمييزيّة.

في سياق متّصل، قامت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بوضع خطّة عمل تقضي بمراقبة صهاريج المازوت والبنزين التي يتم نقلها من الشركات باتجاه المناطق الحدوديّة اعتبارًا من 28-7-2021 وحتّى تاريخ 20/8/2021، والتي أسفرت عن وصول الصهاريج إلى وجهتها المنشودة محمّلة بكميات هائلة تقدّر بــ: /18,844،800/ حوالى ثمانية عشر مليونًا وثمانمئة وخمسين لترًا منها /10,616،150/ من مادة البنزين، و/8،228،650/ من مادة المازوت، وقد قامت القطعات المختصة في هذه الشعبة بمراقبة عملية تفريغ وتوزيع الكمية المذكورة حسب السعر الرسمي الى المواطنين والمؤسسات الحيوية.

وختم البيان قائلا : إن المديرية العامة لقوى الأمن تشدّد على تعاون جميع المواطنين في مجال مكافحة ظاهرة احتكار المشتقّات النفطية، وتطلب منهم في حال توافرت لديهم أي معلومات مؤكّدة عن ذلك، الاتصال هاتفياً بالرقم /112/ على أن تبقى اسماؤهم طيّ الكتمان، وفقاً للقانون."

لبنان الكهرباء الأمن الداخلي اللبناني المازوت أزمة البنزين

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