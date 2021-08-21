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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جيلان جبر: أزمة إيفرجيفين منحت مصر الثقة والخبرة

السفينة إيفرجيفين
السفينة إيفرجيفين

قالت الصحفية ، " جيلان جبر " ، إن أزمة السفينة " إيفرجيفين " منحت مصر المزيد من الثقة والخبرة ، متابعة : " الإدارة السياسية في ظل الأزمة كانت حريصة على إظهار أنها قادرة على الخروج بأقل خسائر ".

 

وأضافت الصحفية " جيلان جبر " ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن التجربة كانت مثل أختبار كبير ، استطاعت مصر عبورة بسرعة ، وأثبتت أنها قادرة على سد فراغات مسبقة ، معقبة :" تجربة مصرية نجاحها تحولت من سلبية إلى إيجابية " .

 

وأشارت " جبر " إلى أن إدارة الأزمات هو علم يدرس ، ومصر تمتلك أكبر مراكز إدارة الأزمات ، وتمتلك متخصصين في هذا العلم ، سواء في أزمات الأمطار أو السفن أو المرور.

 

وتابعت : إذا استفدنا من هؤلاء المتخصصين في كافة الأزمات ، نستطيع أن نمر بأية أزمة أو مشكلة .

عبور «إيفر جيفين» لقناة السويس مجددا يكتب شهادة ثقة وضمان أمام العالم

يوما بعد يوم، تثبت مصر أنها كبيرة بين دول العالم، وهو ما تبرهن عليه بمواقفها دائما، ولعل مشهد عبور السفينة البنمية «إيفر جيفين»، قناة السويس، اليوم الجمعة، بنجاح ضمن قافلة الشمال خلال رحلة عودتها إلى الصين، بعد تفريغ حمولتها في مينائى روتردام الهولندى، وفيلكسستو فى سوفولك ببريطانيا، أبرز مثال على القوة والثقة التي تتمتع بها القناة.

قناة السويس تخصص قاطرتين لمصاحبة السفينة

في إطار جهود القناة لمساعدة السفن العابرة، وجه الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، باتخاذ الإجراءات التي تكفل عبور السفينة بأمان، وتعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة، وتخصيص القاطرتين مساعد ١ ومساعد ٢ لمصاحبة السفينة خلال رحلتها.


 

 

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