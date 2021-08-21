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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق اندلع فى فيلا بقنا

صدى البلد

تمكنت سيارات الإطفاء ، من السيطرة على حريق اندلع فى حديقة فيلا سكنية بمركز نقاده جنوب قنا .

 

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقاده ، يفيد باندلاع حريق فى حديقة فيلا سكنية، دون وقوع أى إصابات أو خسائر في الأرواح.

 

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ودفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هاني الأتربى، مدير الإدارة و العقيد حسين صلاح، وكيل الإدارة ، بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل الفوري مع الحريق.

 

وتمكنت سيارات الإطفاء بقيادة النقيب أسامة حمدى، من السيطرة على الحريق قبل امتداده لبقية أجزاء الفيلا .

 

وتبين أن الحريق قضى على عدد من الأشجار بحديقة الفيلا مزروعة على مساحة ٨ قراريط، دون أن يتسبب في أي خسائر في الأرواح.

 

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سيارات الإطفاء حريق فيلا نقاده المواطنين قنا

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