السيطرة على حريق اندلع فى فيلا بقنا

تمكنت سيارات الإطفاء ، من السيطرة على حريق اندلع فى حديقة فيلا سكنية بمركز نقاده جنوب قنا .

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقاده ، يفيد باندلاع حريق فى حديقة فيلا سكنية، دون وقوع أى إصابات أو خسائر في الأرواح.



ودفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هاني الأتربى، مدير الإدارة و العقيد حسين صلاح، وكيل الإدارة ، بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل الفوري مع الحريق.

وتمكنت سيارات الإطفاء بقيادة النقيب أسامة حمدى، من السيطرة على الحريق قبل امتداده لبقية أجزاء الفيلا .

وتبين أن الحريق قضى على عدد من الأشجار بحديقة الفيلا مزروعة على مساحة ٨ قراريط، دون أن يتسبب في أي خسائر في الأرواح.

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.