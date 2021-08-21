مياه الشرب بالشرقية تشن حملات مفاجئة لرفع الوصلات المخالفة وتغيير العدادات المعطلة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تعمل على تقديم كل سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع التحول الرقمي داخل المحافظة لكونه أحد أهم محاور الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنة وسليمة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

في هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الشافي عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز ومدينة أبو كبير للمرور والتفتيش على المشتركين بمنطقة صالح لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات المخالفة التي يلجأ إليها البعض هروباً من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الإستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 20 محضر تعدي على شبكة الصرف الصحي.

كما تم تحرير 5 محاضر مخالفة لشروط التعاقد، مع حصر المتأخرات على عدد من المشتركين والتي بلغت 30000م٣ استهلاك فعلي.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة:

هاتف ارضي ١٢٥

محمول ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨

واتس آب ٠١٢٠٥٥٠٢٠٨٦