ألوان الطبيعة.. الأوفر سايز موضة ملابس الشباب في صيف 2021

تتميز موضة 2021 في الملابس الشبابي أو الرجالي ببساطتها، إلا أنه بالرغم من ذلك فإن كل شاب يطمح في ارتداء ما يميزه ويتماشى مع خطوط الموضة العالمية.



ويقول الموديل والفاشون بلوجر الهولندي بويد هوك Boyd Hoek، إن ارتداء القمصان الفضفاضة من خطوط موضة 2021، وتعد هذه الموضة الأكثر رواجا هذا الصيف بالنسبة لملابس الرجال والشباب.

وأكد أن موضة اللبس الواسع والفضفاض أو الأوفر سايز Oversize كما يقول البعض مستمرة هذا الصيف أيضا بعد أن اكتسحت موضة شتاء 2021، كما تتميز بأنها عملية ومريحة ومناسبة لكل أشكال الأجسام وملائمة لجميع الشباب والرجال بجميع الأعمار.

وأضاف، أن الألوان الترابية تعتبر من أحدث اتجاهات موضة 2021، كما يأتي على رأسها ألوان مثل الأسود والأبيض والأخضر والأحمر والمستردة والبني الغامق، ويتحدد ذلك حسب كل لون بشرة والألوان التي تتوافق معها.

وأضاف أن موضة 2021 في هذا الصيف تشمل أيضا السروال عالى الخصر أو الهاي ويست كما يطلق عليه، وسيبدأ فى الانتشار خلال هذا العام، حيث تساعد موضة 2021 الرجل فى أن يبدوا أكثر رشاقة وطولا.

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