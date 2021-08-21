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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ألوان الطبيعة.. الأوفر سايز موضة ملابس الشباب في صيف 2021

موضة 2021 للرجال
موضة 2021 للرجال

تتميز موضة 2021 في الملابس الشبابي أو الرجالي ببساطتها، إلا أنه بالرغم من ذلك فإن كل شاب يطمح في ارتداء ما يميزه ويتماشى مع خطوط الموضة العالمية.

 

للفتيات .. الأوفر سايز موضة فصل الصيف لـ 2021

بـ نقشات زمان.. الفساتين المشجرة موضة صيف 2021


ويقول الموديل والفاشون بلوجر الهولندي بويد هوك Boyd Hoek، إن ارتداء القمصان الفضفاضة من خطوط موضة 2021، وتعد هذه الموضة الأكثر رواجا هذا الصيف بالنسبة لملابس الرجال والشباب.

 

وأكد أن موضة اللبس الواسع والفضفاض أو الأوفر سايز Oversize كما يقول البعض مستمرة هذا الصيف أيضا  بعد أن اكتسحت موضة شتاء 2021، كما تتميز بأنها عملية ومريحة ومناسبة لكل أشكال الأجسام وملائمة لجميع الشباب والرجال بجميع الأعمار.

 

وأضاف، أن الألوان الترابية تعتبر من أحدث اتجاهات موضة 2021، كما يأتي على رأسها  ألوان مثل الأسود والأبيض والأخضر والأحمر والمستردة والبني الغامق، ويتحدد ذلك حسب كل لون بشرة والألوان التي تتوافق معها.

 

وأضاف أن موضة 2021 في هذا الصيف تشمل أيضا السروال عالى الخصر أو الهاي ويست كما يطلق عليه، وسيبدأ فى الانتشار خلال هذا العام، حيث تساعد موضة 2021 الرجل فى أن يبدوا أكثر رشاقة وطولا.

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موضة 2021 ملابس الشباب موضة الصيف تنسيقات ملابس الرجال الوان الصيف للرجال

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