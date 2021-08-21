عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

قال الدكتور محمود
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأ

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء مستقرة بشكل كبير، ودرجات الحرارة حول المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا التوقيت من كل عام.

 

وأوضح "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، ارتفاع نسب الرطوبة، هو الذى يزيد من شعورنا بارتفاع في درجات الحرارة فى هذه الأيام، منوها بأن حالة الطقس تشهد استقرارا على مدار الستة أيام القادمة.

 

وأوضح أن درجة الحرارة تتراوح على القاهرة ما بين 35 إلى 36 درجة، فضلا عن هدوء حركة الرياح على البحر المتوسط مما يجعل الملاحة البحرية معتدلة ويسمح للمصيفين الاستمتاع بالشواطىء المطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وفى سياق متصل،أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار طقس اليوم  السبت، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون الطقس ليلا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 25.

السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28.

شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 26.

جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 28.

أما عن نسبة الرطوبة المتوقعة، خلال الطقس  كالتالي:

لقاهرة الكبرى والوجه البحري 87 للعظمى والصغرى 35.

السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 40.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30.

شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25.

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.

شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة المعدل الطبيعي حالة الطقس الاسبوع الجاري

ترشيحاتنا

هل يجوز للأب أخذ مرتب ابنه بحجة قول النبي أنت ومالك لأبيك؟

%7.9 ارتفاعا بأسعار اللحم البقري.. وهبوط الشاي 2.71 دولار للكيلو.. «الصناعات الغذائية» توضح الأسباب

تهديدات أمنية.. إنذار خطير من السفارة الأمريكية في أفغانستان لرعاياها

شوط أول| تقدم ليفربول علي بيرنلي بهدف نظيف.. والفار يعاند محمد صلاح

محمد صلاح يوجه رسالة عنيفة لـ جنش ويكشف سر تتويج الزمالك بالدوري

انقطاع الكهرباء بالأسبوع.. عاصفة استوائية وأعاصير تضرب أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب: الزمالك أول نادي فى التاريخ بيفقد نص جمهوره بعد الفوز بالدوري

موسيماني وعبدالحفيظ ينهيان أزمة كهربا ولاعب المصري

حد أدنى 200 جنيه للإيجار.. 7 تعديلات مرتقبة بقانون الإيجارات القديمة

تقسيم قيمة الزيادة الإيجارية على 4 سنوات.. نائب سابق يضع حلا لمشكلة الإيجار القديم

ليفربول يتقدم بالهدف الأول أمام بيرنلي

التعليم تعلن رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 وضوابطها.. اليوم

بيان عاجل من الداخلية السعودية بشأن الوافدين

أحمد موسى عن ضربة جزاء الزمالك: ألقِ نفسك بمنطقة الجزاء تحصل على هدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. قصة ميرنا الهلباوي ومحمد عطية من الألف إلى الياء

تعديلات مرتقبة .. زيادة الإيجار ومنع التوريث للإيجارات القديمة

تركت حزنا شديدا.. قصة سيدة نعاها شيخ الأزهر

فيديو جراف.. جت سلامات.. وائل الإبراشي يكشف تطورات حالته الصحية

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ