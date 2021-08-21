الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء مستقرة بشكل كبير، ودرجات الحرارة حول المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا التوقيت من كل عام.

وأوضح "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، ارتفاع نسب الرطوبة، هو الذى يزيد من شعورنا بارتفاع في درجات الحرارة فى هذه الأيام، منوها بأن حالة الطقس تشهد استقرارا على مدار الستة أيام القادمة.

وأوضح أن درجة الحرارة تتراوح على القاهرة ما بين 35 إلى 36 درجة، فضلا عن هدوء حركة الرياح على البحر المتوسط مما يجعل الملاحة البحرية معتدلة ويسمح للمصيفين الاستمتاع بالشواطىء المطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وفى سياق متصل،أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار طقس اليوم السبت، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون الطقس ليلا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 25.

السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28.

شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 26.

جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 28.

أما عن نسبة الرطوبة المتوقعة، خلال الطقس كالتالي:

لقاهرة الكبرى والوجه البحري 87 للعظمى والصغرى 35.

السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 40.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30.

شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25.

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.