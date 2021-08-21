أنه لمن دواعي الفخر والشرف لنا جميعاً رفع علم مصر خفاقاً في سماء الدنيا وبخاصة في المحافل الدولية ومنها الحدث الذي نعيش أثاره حالياً والميداليات التي حصل عليها أبطالنا في أولمبياد طوكيو 2020 ومنها الميدالية الذهبيةالتي حصلت عليها فريال أشرف، ولحظة رفع علم مصر خفاقاً في سماء طوكيو ويالها من فرحة تقشعر لها الأبدان.

وفي الحقيقة قد كان لدعم القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدور الرئيسي في الحصول على تلك الميداليات وظهر ذلك جلياً أثناء البطولة، ثم جاء تكريم فخامة الرئيس لهؤلاء الأبطال بمنحهم الأوسمة الرياضية والتوجيه بتوفير الإمكانات لمختلف الفئات العمرية بمختلف الألعاب.

ودعونا نذهب بعيداً عن الاحتفالات ونفكر جيداً كيف نحصد الذهب من ذهبية فريال؟ أو كيف نستفيد من الذهبية فريال أشرف في حصد الذهب في الأولمبياد القادمة عام 2024؟

أو كيف نستفيد من الذهبية فريال لتكون قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة وبذل الجهد وصولاً للهدف المنشود وذلك في جميع مناحي حياتنا؟

والأسئلة المشار إليها جميعها موجهة إلى جميع الجهات المعنية بالدولة.

وقد يكون من الملائم من وجهة نظري حتى نحصد الذهب من ذهبية فريال أشرف أن تشكل لجنة على أعلى مستوى تجمع في تخصصاتها خبراء من جميع الجهات المعنية لدراسة حالة الذهبية فريال أشرف منذ بداية ممارستها هذه اللعبة والظروف التي عاشت فيها على المستوى الأسري والرياضي ومراحل تطورها في اللعبة وصولاً لهدفها الذي حققته بحصولها على الميدالية الذهبية ويقاس ذلك على جميع اللعبات الأخرى، ولا يقتصر دور اللجنة المشار إليها على ذلك فقط بل وضع خطة منهجية لدراسة المنافسين لأبطالنا في دورة الألعاب الأولمبية القادمة عام 2024، والاستعداد من الآن لإختيار من يمثل مصر في تلك الدورة من خلال وضع معايير منهجية أساسها ذهبية فريال أشرف، وقد نرى أيضاً أن يكون لهذه اللجنة دور آخر في وضع تقرير يتضمن النتائج السلبية التي تحققت في أولمبياد طوكيو وأسباب ذلك وإبعاد الأشخاص المسؤولين عن هذه النتائج السلبية عن التواجد على الساحة الرياضية في المرحلة القادمة تحقيقاً لمبدأ الثواب والعقاب.

وقد يكون لهذه اللجنة أيضاً دور في تعديل قانون الرياضة الحالي أو الغاؤه واصدار قانون جديد يتضمن نصوصاً تشريعية تحقق ما نصبوا اليه من أهداف.

وبعيداً عن ودور اللجنة المشار اليها يجب أن نعلم أن صناعة البطل الرياضي من أهم أولويات اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية على مستوى العالم من خلال دراسات وأبحاث تهتم بهذا الخصوص تحقيقاً للمصلحة العامة وليست مصلحة أفراد بعينهم.

وفي النهاية "نريد عقول ذهبية لديها القدرة على الإبداع والابتكار والتفكير الجيد للاستفادة من ذهبية فريال أشرف لتحقيق الذهب وتعزيز مكانة مصرنا الحبيبة على الساحة الرياضية الدولية".