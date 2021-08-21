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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أهم الأخبار الدينية.. مسئول بالأزهر يوضح حكم زواج "البارت تايم".. والمفتى يكشف عقبة في طريق تجديد الخطاب الدينى

شيخ الأزهر يكرم المتميزين
شيخ الأزهر يكرم المتميزين

نشر القسم الديني بموقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

 

الإمام الأكبر يكرم المتميزين والمبتكرين بالأزهر
 

كرَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، في مشيخة الأزهر، مجموعة من المبدعين والمبتكرين من الطلاب والعاملين في الأزهر الشريف، حيث تنوعت هذه الابتكارات والتميز بين اختراعات في مجال الزراعة وحماية البيئة والرسم والكاراتيه والابتهال، إلى جانب حفظهم القرآن الكريم.

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عقبة في طريق تجديد الخطاب الديني

وقال الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- إنه مع بداية ظهور تنظيم داعش الإرهابي عام 2014 وأرهب العالم وأجبر الناس على الهجرة من أماكنهم، وقد استشعرنا هذا الخطر على الأمة وأنشأنا مرصد "الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة".

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ظهور جامعة الأزهر في تصنيف شنغهاي 
 

واكتمل عقد التصنيفات الدولية التي تسعى جامعة الأزهر للظهور بها (مجمعة) بظهورها للمرة الأولى في تصنيف شنغهاي الأقدم والأكثر شهرة هذا الأسبوع؛ لتكون سادس الجامعات المصرية المنضمة لهذه التصنيف.

وقال الدكتور الدكتور أحمد الشافعي، عضو مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر، إن هذا هو الظهور الأول للجامعة في تصنيف شنغهاي بشكل مجمع بعد أن كانت الجامعة ممثلة في هذا التصنيف بقطاع الصيدلة فقط؛ الثاني محليًّا والرابع عربيًّا للعام الحالي، وبهذا تكون جامعة الأزهر قد ظهرت في جميع التصنيفات الكبرى لهذا العام مع تقدمها في بعضها.

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حكم الموالد وحلقات الذكر والتمايل فيها 
 

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على حكم الموالد وحلقات الذكر في الإسلام.

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حكم زواج البارت تايم وهل هو الحل؟ 

علق الشيخ أحمد عبد الرحمن ، المسئول الإعلامي لوعظ الأزهر الشريف بالجيزة، على مبادرة زواج البارت تايم ، بعد التصريحات التي أثارت الجدل خلال هذه الأيام بخصوص حكم زواج البارت تايم .

وشرح مسئول إعلام وعظ الجيزة ، لصدى البلد، معنى زواج البارت تايم ، منوها إلى أن المبادرة التي أطلقها أحد المحامين، تنقسم إلى ثلاثة نواحي، الأولى ما يسمى بمبادرة "بارت تايم" وهو الزواج من امرأة ثانية بشرط أن يكون حقها في المبيت يوم في الأسبوع.

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