وزير الشباب يلتقي مجموعة من المستثمرين الأجانب لبحث فرص الاستثمار في المنشآت الرياضية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم، السبت، مع وفد من المستثمرين المصريين والأجانب (أمريكا، الكونغو)؛ لبحث الاستثمار في المجال الرياضي والمنشآت الرياضية.



وأكد وزير الشباب والرياضة توجه الدولة المصرية خلال الآونة الراهنة تجاه التوسع في الاستثمار في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفق خطتها ورؤيتها نحو تفعيل الاستثمار في المنشآت الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن هذه النقلة النوعية التي حدثت في مجال الاستثمارات الرياضية، تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو صياغة بنية أساسية كبيرة، وجديدة تليق بركب الجمهورية الجديدة.

ووجه "صبحي" بضرورة التنسيق الكامل مع المستثمرين فيما يخص فرص الاستثمار داخل المنشآت الشبابية والرياضة، لافتًا إلى أهمية التعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى والكيانات الاقتصادية في تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة والاستثمار بتلك المنشآت لتحقيق أكبر عائد اقتصادي.

وشهد الاجتماع استعراض الفرص المتاحة للاستثمار بشكل عام والفرص المتاحة بهيئة استاد القاهرة الدولي، من خلال الجولة التي قام بها المستثمرون بهيئة استاد القاهرة والتي تضمنت مجمع الصالات المغطاة واستاد القاهرة الدولي.

مناقشة اقتراح إنشاء مدينة أولمبية متكاملة

كما تم خلال الاجتماع مناقشة اقتراح إنشاء مدينة أولمبية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة على غرار ما يتم إنشاؤه بالعاصمة الادارية الجديدة..

حضر اللقاء اللواء محمد نور مساعد الوزير للتطوير الاستثماري والمشروعات، محمد عيد المنعم رئيس الوحدة الاقتصادية بمكتب وزير الشباب والرياضة.