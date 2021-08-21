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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا .. رامي صبري يطرح أحدث أغانيه "بيحرك في المشاعر"

رامي صبري
رامي صبري

يطرح  الفنان رامي صبري غداً الأحد ؛ أحدث أغانيه  "بيحرك في المشاعر"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .


أغنية "بيحرك في المشاعر"، يتعاون فيها رامي صبري مع  الملحن عزيز الشافعي، بعد الخلاف الذي حدث بينهما مؤخرًا. وهي من كلمات تامر حسين، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومكساج وماستر هاني محروس.

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رامي صبري يستعد لطرح أغنيته الجديدة "بيحرك في المشاعر"

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رامي صبري يروج لحفله الغنائي في الساحل الشمالي

رامي صبري يستعد لاحياء حفل في الساحل يوم ٢٦ أغسطس:

يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفل غنائي جديد يوم  26 أغسطس الجاري في الساحل الشمالي، ومن المقرر أن يقدم خلال عدد من أبرز الأغاني الخاصة به.

 

وروج رامي صبري، للحفل من خلال نشره البوستر الخاص به من خلال خاصية “ستوري” عبر حسابه على “إنستجرام”.

 

وأحيا كلا من  النجم رامي صبري  والفنان أحمد سعد واحدة من اقوي حفلات الصيف داخل أحد فنادق القاهرة الشهيرة بحضور عددٍ جماهيري كامل العدد.

 

وقدم رامي باقة من أجمل أغانيه التي أشعلت حماس الجمهور مثل “أه يا حبيبي، بتهزر، تعالي ، وعد مني ، الراجل”، وتفاعل معه الجمهور بالرقص والتصفيق وترديد كلمات الأغاني في جو مليء بالبهجة والسعادة.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب رامي صبري أغنية "حالة اكتئاب" وقدمه مع شقيقه كريم صبري بعد وفاته وحققت نجاحا كبيرا على اليوتيوب ومواقع السوشيال ميديا.

 

من جهة أخرى، أعلن الفنان رامى صبرى عن إحياء حفل غنائي في السعودية يوم 19 أغسطس الحالي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وغرَّد رامى صبري: “جدة الخميس 19 - 8.. وحشتوني.. حفلات صيف جدة” ولقي عددا من التعليقات الإيجابية على مشاركته في حفلات السعودية كنوع من التحفيز له.

رامي صبري بيحرك في المشاعر يوتيوب الملحن عزيز الشافعي الفنان رامي صبري

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