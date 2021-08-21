كسر بالجمجمة|ضبط المتهمين بقتل طالب في خلافات المصاهرة بـ بنها

ألقت مباحث القليوبية القبض على ثلاثة متهمين قاموا بقتل طالب وإصابة مدرس بدائره مركز بنها بسب خلافات المصاهره بينهما، جرى نقل جثة المتوفي للمستشفى والمصاب والتحفظ على المتهمين واداه الجريمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها، بوفاة طالب – مقيم بدائرة المركز إثر إصابته بكسر فى عظام الجمجمة.

بالإنتقال والفحص وسؤال ابن عم المتوفى مدرس ومصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة قرر أنه حال تواجده رفقة المتوفى أمام محله حضرت سيارة يستقلها 3 أشخاص عاملان وصاحب معرض دراجات نارية مقيمين بدائرة المركز وقاموا بالتعدى عليه بواسطة عصا خشبية محدثين إصابته وإصابة المتوفى التى أودت بحياته بسبب خلافات بينهم بسبب المصاهرة.

وبسؤال شقيق المتوفى موظف بإحدى الشركات أيد ذلك واتهم المذكورين بإرتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وكذا الآداة المستخدمة فى الواقعة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.