إنتر يكتسح جنوى برباعية في افتتاح الدوري الإيطالي

اكتسح فريق إنتر ضيفه جنوى بفوزه عليه بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري الإيطالي.

افتتح السلوفاكي ميلان سكرينيار التسجيل لإنتر في الدقيقة السادسة بضربة رأسية من متابعة للضربة الركنية التي نفذها التركي هاكان تشالهانجلو من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 14، أحرز تشالهانجلو الهدف الثاني لـ إنتر بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وسجل بيرسيتش هدفًا لإنتر في الدقيقة 45، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم “ النيراتزوري” بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، أضاف التشيلي أرتورو فيدال ثالث أهداف إنتر في الدقيقة 74 حيث سدد دجيكو تسديدة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها سيريجو حارس مرمى جنوى، لترتد لباريلا الذي مرر الكرة بكعبه بدوره لفيدال، ليضعها الأخير في المرمى بسهولة.

وأكد دجيكو انتصار إنتر بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 88 بضربة رأسية رائعة من متابعة لتمريرة فيدال العرضية، ليحقق فريقه نقاط المباراة الثلاث، ويتبوأ صدارة الدوري الإيطالي مؤقتًا.

تشكيل إنتر

وجاء تشكيل إنتر كالآتي:

في حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

خط الدفاع: ميلان سكرينيار - ستيفان دي فري - أليساندرو باستوني

خط الوسط: ماتيو دارميان - نيكو باريلا - بروزوفيتش - هاكان تشالهانجلو - إيفان بريسيتش

خط الهجوم: إيدين دجيكو

وتم بث المباراة بشكل مجاني على منصة يوتيوب، من خلال القناة الرسمية للدوري الإيطالي.

ويسعى نادي إنتر للدفاع عن لقبه بطلًا للدوري الإيطالي، والذي تُوج به الموسم الماضي، متفوقًا على غريمه ميلان.