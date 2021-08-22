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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الغنيمي: دعم غير محدود من مجلس إدارة سموحة لفريق الكرة

عمر الغنيمي عضو مجلس
عمر الغنيمي عضو مجلس إدارة نادي سموحة

هنأ الدكتور عمر الغنيمي عضو مجلس إدارة نادي سموحة، الفريق الكروي الأول بالنادي بعد وصوله إلى المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة، مشيرًا إلى أن الفريق حقق نتائج ممتازة خلال المباريات الأخيرة في الدوري.


وأشاد الغنيمي، ، بالجهد المبذول من كل لاعبي الفريق والقيادة الفنية للكابتن أحمد سامي، المدير الفني للفريق، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس فرج عامر لا يدخر جهدًا لدعم اللاعبين والجهاز الفني من أجل إدخال البسمة على كل أعضاء ومشجعي سموحة.


وأكد الغنيمي أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ونالوا الاحترام من الجميع بفضل الأداء والنتائج التي حققوها، حتى نجحوا في الارتقاء إلى المركز الثالث بمسابقة الدوري الممتاز.
 

الغنيمي سموحة نادي سموحة عمر الغنيمي فريق سموحه

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