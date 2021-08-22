الغنيمي: دعم غير محدود من مجلس إدارة سموحة لفريق الكرة

هنأ الدكتور عمر الغنيمي عضو مجلس إدارة نادي سموحة، الفريق الكروي الأول بالنادي بعد وصوله إلى المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة، مشيرًا إلى أن الفريق حقق نتائج ممتازة خلال المباريات الأخيرة في الدوري.



وأشاد الغنيمي، ، بالجهد المبذول من كل لاعبي الفريق والقيادة الفنية للكابتن أحمد سامي، المدير الفني للفريق، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس فرج عامر لا يدخر جهدًا لدعم اللاعبين والجهاز الفني من أجل إدخال البسمة على كل أعضاء ومشجعي سموحة.



وأكد الغنيمي أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ونالوا الاحترام من الجميع بفضل الأداء والنتائج التي حققوها، حتى نجحوا في الارتقاء إلى المركز الثالث بمسابقة الدوري الممتاز.

