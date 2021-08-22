اليوم.. حسن مصطفى وحسن حمدي في ضيافة سموحة

يزورالدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، نادي سموحة اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة، رفقة رجل الأعمال جمال الجارحي.



وقال المهندس محمد فرج عامر، إن هذه الزيارة تعتبر أول ظهور للدكتور حسن مصطفي بعد فوزه برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد للمرة السادسة على التوالي بالتزكية في حدث تاريخي غير مسبوق في تاريخ الرياضة العالمية.

فرج عامر ساخرا: سموحة في المركز الثالث وخارج الكونفدرالية

في سياق آخر، أبدى فرج عامر، تعجبه من عدم مشاركة نادي سموحة في بطولة الكونفدرالية بعدما نجح في الوصول إلى المركز الثالث.



وقال فرج عامر، إن سموحة أفضل فريق يقدم كرة قدم فى مصر بعد الزمالك والأهلي، وثالث الترتيب بعد القطبين، وأقل الفرق هزيمة والأكثر إحرازا للأهداف بعد الزمالك والأهلي، ورغم ذلك سموحة خارج المشاركة في الكونفدرالية.

وأشار فرج عامر إلى أن سموحة ثالث الدوري العام هذا الموسم، وهذه ليست المرة الأولى، ولكن النادي وأعضاءه المحترمين، وأهل الإسكندرية يستحقون، مضيفًا أن النادي حقق هذا الإنجاز رغم أنه من أقل ميزانيات الكرة في تاريخ مصر.