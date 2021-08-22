علي جمعة: لم يشتكِ مشرك من معاملة المسلمين في عهد النبي

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن تركيبة المدينة، منها اليهود والمشركون والمنافقون والمهاجرون والأنصار.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أنه لم يحدث مرة أن اشتكى مشرك من سوء معاملة المسلمين أو اعتداء وقع عليه في عهد النبي، بالرغم من أنهم يعيشون مع بعضهم البعض في مكان ومنطقة واحدة ويتعاملون فيما بينهم.

وتابع: "النبي لما خاطب الناس، خاطبهم بما هم عليه فقال "إلى المقوقس عظيم القبط" وقال "إلى النجاشي عظيم الحبشة" وقال "إلى هرقل عظيم الروم".

وأشار إلى أنه لم يأت أحد مبعوث إلى رسول الله ، إلا أكرمه رسول الله وأحسن استقباله وأمنه حتى في عودته وخروج من البلاد.

ولفت إلى أن النبي عامل غير المسلمين سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ودينيا، بأخلاق عالية جدا.