لاعب البنك الأهلي: وقفت على الكرة أمام المقاصة لكسب الثقة

قال محمد عصام، لاعب البنك الأهلي، إنه لم يقصد استفزاز لاعبي مصر المقاصة، بعد وقوفه على الكرة خلال المباراة التي جمعت بينهما بالدوري.

وأضاف محمد عصام ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»:"الوقوف على الكرة لم تكن المرة الأولى لي ولم تحدث أزمة سابقا".

وتابع محمد عصام خلال قناة صدى البلد: "أظهرت مهارتي بالوقوف على الكرة لكسب الثقة، وقمت بالوقوف على الكرة أثناء احترافي الخارجي، وفي وجود الجماهير والأمر لم يعترض عليه أحد".

وواصل خلال قناة صدى البلد: "لو كان عندي شك في حزن البعض من وقوفي على الكرة لما فعلت ذلك، وقرارالبنك الأهلي قاسي ولم أفعل ما يدعو لإيقافي حتى نهاية الموسم، وتغريمي 100 ألف جنيه".

يذكر أن كلا من وادي دجلة والبنك الأهلي والإسماعيلي، يتصارعون على البقاء في مسابقة الدوري المصري، الموسم المقبل، حيث من المقرر أن يلحق أحد الأندية الثلاثة، بـ الإنتاج الحربي وأسوان في الممتاز ب.

ويحتاج الزمالك يحتاج للفوز على الإنتاج الحربي، الثلاثاء، المقبل، لحسم لقب الدوري الممتاز رسميا.

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الـ 32:



1- الزمالك : 76 نقطة

2- الأهلي: 72 نقطة

3- سموحة: 50 نقطة

4- بيراميدز: 49 نقطة

5- المصري: 49 نقطة

6- الاتحاد: 44 نقطة

7- إنبي: 43 نقطة

8- طلائع الجيش: 40 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا: 38 نقطة

10- المقاولون العرب: 38 نقطة

11- الجونة: 37 نقطة

12- مصر المقاصة: 37 نقطة

13- غزل المحلة 34 نقطة

14 - الإسماعيلي 34 نقطة

15 - البنك الأهلي 33 نقطة

16 - وادي دجلة 28 نقظة

17 - الإنتاج الحربي 27 نقطة

18- أسوان: 27 نقطة