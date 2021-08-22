علي جمعة: النبي الكريم ملك فؤاد الناس وكل من رآه أحبه.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن مفتاح حياة النبي وملامح شخصيته تتلخص في قوله تعالى "وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ".

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الله تعالى يحب مكارم الأخلاق ، وكانت أخلاق النبي عالية جدا، منوها بأن بعض ممن لم يفهموا النبي، لا يبحثون عن جوانب شخصيته سواء عمدا أو بغير عمد، وبالتركيز على جوانب شخصية النبي بجمع الروايات، وقتها سنتحقق من قوله تعالى "وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ".

وأشار إلى أن النبي الكريم هو الإنسان الكامل والأسوة الحسنة، والنبي الكريم ملك فؤاد الناس، وكل من رآه أحبه.

معاملة المسلمين للمشركين في عهد النبي

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن تركيبة المدينة، منها اليهود والمشركون والمنافقون والمهاجرون والأنصار.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أنه لم يحدث مرة أن اشتكى مشرك من سوء معاملة المسلمين أو اعتداء وقع عليه في عهد النبي، بالرغم من أنهم يعيشون مع بعضهم البعض في مكان ومنطقة واحدة ويتعاملون فيما بينهم.

وتابع: "النبي لما خاطب الناس، خاطبهم بما هم عليه فقال "إلى المقوقس عظيم القبط" وقال "إلى النجاشي عظيم الحبشة" وقال "إلى هرقل عظيم الروم".

وأشار إلى أنه لم يأت أحد مبعوث إلى رسول الله ، إلا أكرمه رسول الله وأحسن استقباله وأمنه حتى في عودته وخروج من البلاد.

ولفت إلى أن النبي عامل غير المسلمين سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ودينيا، بأخلاق عالية جدا.