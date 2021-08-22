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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو مسلم يطالب إدارة الأهلي بـ التعاقد مع مهاجم وظهير أيسر

صدى البلد

أكد أحمد أبو مسلم، لاعب الأهلى السابق، أن المنافسة قوية للغاية هذا الموسم سواء فى القمة أو على صراع الهبوط.


وقال أبو مسلم فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "لأول مرة يستغل الزمالك الفرصة ويتمسك بالقمة هذا الموسم ويقدم نتائج مميزة وهناك ترابط بين جميع اللاعبين والمناخ مهيأ للفوز بالدورى، وسيف الجزيري أفضل اللاعبين فى الدور الثاني".


وأضاف: "تعثر الأهلى تسبب فى هزة داخل الفريق خلال الفترة الماضية، وهناك حالة من التشبع بعد الفوز بدورى أبطال أفريقيا، وحسين الشحات من أفضل لاعبى الفريق الأحمر، ووالتر بواليا لم يستغل غياب محمد شريف".
 


كما طالب أحمد أبو مسلم، إدارة القلعة الحمراء بضرورة التعاقد مع ظهير أيسر بجانب التونسي علي معلول خلال الموسم المقبل.


وقال أبو مسلم: "الأهلى يحتاج إلى ظهير أيسر بسبب ابتعاد محمود وحيد عن مستواه، ويحتاج إلى مهاجم سوبر بجانب محمد شريف، بالإضافة إلى مدافع مميز يملك سرعات بسبب بطء المغربي بدر بانون".


وأضاف: "الأهلى يحتاج لتدعيم خط الدفاع بشكل جيد فى الموسم المقبل بسبب المنافسة فى العديد من البطولات".

 

يستعد الزمالك، لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها، بعد غدا، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري المصري.

ويحتاج الزمالك  للفوز على الإنتاج الحربي، لحسم لقب الدوري رسميا، بغض النظر عن نتيجة مباراة الأهلي والجونة، التي ستقام في نفس التوقيت.

 

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الـ 32:

1- الزمالك : 76 نقطة

2- الأهلي: 72 نقطة

3- سموحة: 50 نقطة

4- بيراميدز: 49 نقطة

5- المصري: 49 نقطة

6- الاتحاد: 44 نقطة

7- إنبي: 43 نقطة

8- طلائع الجيش: 40 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا: 38 نقطة

10- المقاولون العرب: 38 نقطة

11- الجونة: 37 نقطة

12- مصر المقاصة: 37 نقطة

13- غزل المحلة 34 نقطة

14 - الإسماعيلي 34 نقطة

15 - البنك الأهلي 33 نقطة

16 - وادي دجلة 28 نقظة

17 - الإنتاج الحربي 27 نقطة

18-  أسوان: 27 نقطة

الأهلى الدوري المصري المقاولون العرب الزمالك ابطال افريقيا الشباب والرياضة

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