برفقه زوجته.. راغب علامة يؤدي التمارين الصباحية

نشر الفنان راغب علامة فيديو جديد بصحبه زوجته جيهان علامة، عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر راغب علامة بصحبة زوجته جيهان علامة، أثناء تأديتهما التمارين الصباحية من داخل منزلهما، بالملابس الرياضية.

وكان قد أطلق المطرب راغب علامة أغنيته الجديدة “فوراً غرام” وهي من كلمات تراث نمير وألحان علي سالم، وذلك بعدما تمّ تصويرها على طريقة الفيديو كليب بإخراج من فارس سخن في حين تولّى زياد نجّار مهمّة منتج منفّذ الكليب الجديد.

ويتمحور موضوع الكليب حول قصّة حبّ بين شاب وفتاة، في حين أطلّ علامة بمشاهد تجمعه بفرقته الموسيقيّة وهو يؤدّي الأغنية التي تقول كلماتها: “فوراً غرام… أحلى شي بالدنيا الحبّ”.

ويأتي هذا العمل بعد طول غياب عن إصدار الأعمال الفنيّة بسبب الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان بفعل الأزمات المتلاحقة التي حلّت به في السنتيْن الأخيرتيْن.

ويستعد"علامة" في المرحلة المقبلة لإطلاق الأعمال الغنائيّة التي حضّرها سابقاً، والتي كان من المفترض أن يصدرها خلال الفترة الماضية، ولكنّ الظروف التي فرضتها كورونا إضافة إلى الأزمة التي يمرّ بها لبنان أثنته عن ذلك.

وكان قد حل الفنان راغب علامة، ضيفا ببرنامج " سهرانين" والمذاع عبر قناة " أون اي"، للحديث عن اعماله الفنية القادمة كما تطرق للحديث عن حياته الشخصية.

وقال علامة خلال حواره ببرنامج " سهرانين"تقديم الفنان امير كرارة والمذاع عبر قناة " أون"، إن زوجته الآن أصبحت خبيرة في المطبخ وطبخها مميز جدًا، رغم وجود طباخ لديهم إلا أنها أحيانا تدخل المطبخ.

وروي علامة قصة زواجه من زوجته بعد 11 عاما من لقائهما أول مرة، قائلا:" كنت بغني بالكويت وكانت مع أهلها بالحفلة وعندما قررت الزواج منها عرفت أنها جاءت هي وولداها لالتقاط صورة وأنا قلتلها إنتي طالعه حلوة لمين لبابا ولا لماما قالت للاتنين قلتلها سلمي على الاتنين".

وتابع علامة خلال حواره ببرنامج " سهرانين" تقديم الفنان أمير كرارة والمذاع عبر قناة " أون"،: "أول بلد سافرت إليها وعملت بها حفلة كانت قبرص ولم أتقاض فيها أي مقابل".