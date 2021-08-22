سعفان والغضبان يسلمان وثائق تأمين حوادث لـ 500 من العمالة غير المنتظمة

فى إطار فعاليات اليوم الثانى لزيارة " وزير القوى العاملة " لمحافظة بورسعيد ، قام محمد سعفان وزير القوى العاملة و اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد ، بتسليم وثائق تأمين حوادث شخصية لعدد ٥٠٠ عامل من فئة العمالة غير المنتظمة ، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية الكاملة لهذه الفئة خاصة هذه الفترة نتيجة تداعيات فيروس الكرونا المستجد على العمال.

وسلم " وزير القوى العاملة " و" محافظ بورسعيد " عدد من شهادات التخرج لمتدربى برنامج ريادة الأعمال ، وعدد من ماكينات الخياطة لمتدربى تفصيل الملابس ببرامج التدريب ، وأيضا تم توزيع شنط على خريجى المتدربين فى التوصيلات الكهربائية بسيارة التدريب المتنقلة بجراج حى الزهور.

وأعرب "وزير القوى العاملة "، عن بالغ سعادته لتواجده مع عمال مصر ، مشيرا إلى أن العمال هم قلب مصر النابض الذى يعمل على رفع شؤون مصر فى كل المجالات ، مؤكدا أن هناك اهتمام كبير بالعمالة الغير منتظمة خلال هذه الفترة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لافتا إلى أننا نقدم وثيقة التأمين للعمالة غير المنتظمة لتأمين حياتهم تحسبآ لأى ظروف لا قدر الله ولتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم .

وأكد أن هناك تواصل بين مديرية القوى العاملة ببورسعيد، والعمالة غير المنتظمة للحفاظ على حقوقهم وتلبية احتياجاتهم ، موجها الشكر لمحافظ بورسعيد على تبنيه لكافة مشروعات القوى العاملة خلال السنوات الماضية ، قائلا: " أننا نحتاج خلال هذه الفترة للوعى الكافى بجهود الدولة ، وأنه تم إلغاء قرار عدم التأمين على العمالة غير المنتظمة ، وأصبح التأمين على العامل غير المنتظم أول أولويات الوزارة ، فى إطار توجهات الدولة المصرية بتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع.

ولفت إلى ضرورة أن يدرك العامل أهمية وثيقة التأمين والتى تضمن له ولأسرته حياة كريمة وتعينه على مصاعب الحياة فى حالة حدوث أى مكروه لاقدر الله ، موضحآ أن بورسعيد كانت أولى المحافظات التى قامت بتوزيع وثائق تأمين حوادث شخصية أثناء تنفيذ مبادرة " صيادى مصر "، والتى تم تنفيذها تحت رعاية رئيس الجمهورية .





وخلال كلمته ، وجه "محافظ بورسعيد" الشكر لوزير القوى العاملة على جهود تنفيذ مختلف المبادرات لجميع فئات العمالة ببورسعيد ، والتى تهدف لتحسين معيشة العمال وتوفير حياة كريمة لهم، قائلا: " أن ثقة القيادة السياسية فى إمكانات وقدرات العامل المصرى كانت أساس تنفيذ هذه الإنجازات خلال الـ ٧ سنوات الماضية " ، مشيرا إلى الخطوات تنفيذ حياة كريمة على أرض بورسعيد ، والتى تم تنفيذها فى حى الجنوب ، وتمثلت فى إنشاء مستشفى ٣٠ يونيو على أعلى مستوى، وإقامة ٦ وحدات طب أسرة ، ومحطة تنقية مياه بتكلفة ٤٤٠ مليون جنيه ، موجها الشكر رئيس الجمهورية على تنفيذ مبادرة " حياة كريمة " بجميع المحافظات.

وشهد اللقاء ، تقديم دروع للوزير والمحافظ من شركة شرق بورسعيد للطاقة تقديرآ لجهودهم فى مجالات العمل المختلفة.

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