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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نادين الدولتلي لاعبة الأهلي: التتويج بالبطولة العربية لتنس الطاولة حصيلة مجهود كبير

صدى البلد

أعربت نادين الدولتلي، لاعبة فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي، عن سعادتها بتتويج الفريق بلقب البطولة العربية للأندية، بعد الفوز على فريق غاز الجنوب العراقي بنتيجة 3-0، التي أقيمت مساء أمس السبت.

 

وقالت الدولتلي إن فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي قدم مستوى جيد خلال البطولة العربية للأندية، ونجح في الفوز بها عن جدارة واستحقاق.

 

وأشارت إلى أن كل اللاعبات تألقن خلال مشوار البطولة، بفضل مجهود الجهاز الفني بقيادة أشرف عبد الفتاح، الذي كان حريصًا على تجهيز الفريق بشكل قوي قبل السفر إلى الأردن، من أجل تقديم مستوى فني مميز، وهو ما تكلل في النهاية بحصد لقب البطولة.

 

وأضافت أن الفريق تعاهد على الفوز بالبطولة العربية، وجميع اللاعبات كنَّ في حالة تركيز شديدة، وقدمن مستوى مميزًا، خلال جميع المواجهات، والدليل تفوق الأهلي وتحقيق الفوز في كل المباريات منذ انطلاق البطولة في دور المجموعات مرورًا بنصف النهائي.

 

وأوضحت أن الأهلي يضم عناصر مميزة، يمثلن القوام الأساسي لمنتخب مصر لسيدات تنس الطاولة، والتتويج بالبطولة العربية هو تكليل لمجهودات جميع اللاعبات على مدى الموسم الحالي.

 

ووجهت نادين الدولتلي الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الذي كان حريصًا على مساندة الفريق بشكل رائع، وكذلك رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي، موجهة الشكر إلى جمهور الأهلي أيضًا الذي يدعم الفريق بصفة مستمرة.

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